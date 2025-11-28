Разделы

Телеком
|

МТС: предприятия Мурманска стали чаще использовать видеоаналитику

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения в Мурманской области. Количество запросов на такие решения за девять месяцев 2025 г. выросло в среднем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Наибольший рост спроса (+65%) демонстрируют строительные компании, которые используют различные решения для видеонаблюдения с целью обеспечения контроля и безопасности производства электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. В образовательных и медицинских учреждениях также отмечается растущий интерес (+43%) к такого рода системам, что объясняется повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения. Предприятия транспортного сектора также все активнее используют видеонаблюдение для контроля за грузовыми перевозками.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
Цифровизация

Наибольший спрос в регионе отмечается на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно интегрируются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

«Всё больше предприятий в Заполярье стремятся к цифровой трансформации и повышению операционной эффективности. Компании уделяют особое внимание безопасности, а также используют видеоаналитику, чтобы более результативно выстраивать рабочие процессы, корректировать функционал сотрудников, улучшать клиентский сервис», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще