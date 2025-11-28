МТС: предприятия Мурманска стали чаще использовать видеоаналитику

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения в Мурманской области. Количество запросов на такие решения за девять месяцев 2025 г. выросло в среднем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Наибольший рост спроса (+65%) демонстрируют строительные компании, которые используют различные решения для видеонаблюдения с целью обеспечения контроля и безопасности производства электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. В образовательных и медицинских учреждениях также отмечается растущий интерес (+43%) к такого рода системам, что объясняется повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения. Предприятия транспортного сектора также все активнее используют видеонаблюдение для контроля за грузовыми перевозками.

Наибольший спрос в регионе отмечается на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно интегрируются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

«Всё больше предприятий в Заполярье стремятся к цифровой трансформации и повышению операционной эффективности. Компании уделяют особое внимание безопасности, а также используют видеоаналитику, чтобы более результативно выстраивать рабочие процессы, корректировать функционал сотрудников, улучшать клиентский сервис», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.