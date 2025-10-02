Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Для рыбаков, дачников и «моржей» прокачали связь на озере Имандра

Цифровая экосистема МТС запустила голосовую связь и мобильную сеть LTE на территории населенного пункта Тик-Губа в муниципальном округе Апатиты Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование стандарта LTE на северном берегу озера Имадра в районе населённого пункта Тик-Губа, где расположены многочисленные дачные участки апатитчан. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G теперь доступны как местным жителям, так и отдыхающим на берегу озера.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Доступ к цифровым сервисам в районе Тик-Губы будет актуален в теплое время года для многочисленных рыбаков, а в прохладные дни для членов клуба любителей зимнего плавания «Моржи». На территории покрытия новой базовой станции расположена также популярная у мурманчан база отдыха «Лесная».

«Тик-Губа – невероятно живописное место для отдыха, набирающее популярность. Учитывая высокий туристический потенциал наличие качественной связи может стать шагом на пути к развитию всей территории апатито-кировского округа», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

CNews — 25 лет лидерства

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще