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На предприятиях Кольского Заполярья чаще проводят онлайн-совещания перед обедом

Цифровая экосистема МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» и выяснила, что количество деловых мероприятий, проведенных в онлайн-формате, в Мурманской области выросло более чем в четыре раза в 2024 г. год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, самыми активными участниками деловых онлайн-коммуникаций в прошлом году стали сотрудники компаний из сферы информационных технологий, которые, как правило, проводят по несколько мероприятий такого формата в день. На втором месте по количеству онлайн-сессий оказались сотрудники учреждений административного сектора и государственных предприятий в разных районах области. На них приходится почти треть от всех проведенных в регионе конференций. Замыкают тройку лидеров по организации удаленных переговоров частные организации из сферы здравоохранения.

В целом в 2024 г. пользователи проводили онлайн-встречи втрое чаще, чем вебинары. При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Мурманске период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 10 утра и до 21 часа. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время - с 12 до 13 часов.

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Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.

«Мы постоянно анализируем спрос на различные цифровые решения для бизнеса в регионе, чтобы выявлять и закрывать потребности. По итогам 2024 г. в Мурманской области мы наблюдаем повышение лояльности предприятий к удаленному формату деловых коммуникаций. Например, в прошлом году мы также зафиксировали в регионе рост закупок виртуальных рабочих мест (VDI). Это решение позволяет компаниям создавать для своих сотрудников виртуальные компьютеры в облаке. Работники могут подключаться к ним по специальным каналам связи из любой точки страны», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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