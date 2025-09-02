Жителю Мурманска спамеры и мошенники пытались дозвониться более 11 тыс. раз

МТС проанализировала звонки от спамеров и мошенников жителям Мурманской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в регионе было заблокировано более 8 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность спам-звонков, которые были заблокированы и перенаправлены на общение с искусственным интеллектом, в области составила более 2 млн минут – это более 33 тыс. часов несостоявшихся ненужных разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка составляет 15 секунд. Пик активности у мошенников и спамеров пришелся на март 2025 г. – за месяц было заблокировано почти 1,8 млн звонков. В основном жителям Заполярья звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего досаждали такси и риелторы.

Одному из абонентов в Мурманской области с сомнительных номеров за полгода пытались дозвониться почти 11,5 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе.

«Мы видим, что активность злоумышленников в Мурманске не снижается. Количество заблокированных сервисом «Защитник» звонков в первом полугодии выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С помощью инструментов на базе искусственного интеллекта и Big Data мы можем анализировать входящие вызовы и предотвращать контакты со спамерами и преступниками. База данных неблагонадежных номеров постоянно обновляется. Кроме того, есть возможность подключить к разговору цифрового ассистента, который прямо во время беседы может предупредить о потенциальном недоброжелателе. Учитывая, что злоумышленники все чаще придумывают схемы обмана, направленные на школьников, такие решения особенно актуальны для детских смартфонов», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.