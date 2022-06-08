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«Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно

«Ростелеком» выводит на российский рынок импортонезависимый freeware-дистрибутив RT.Datalake — специальную сборку одного из компонентов «Платформы управления данными», которая предназначена для организации эффективного хранилища больших данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

RT.Datalake позволяет хранить и обрабатывать данные любых объемов для решения различных бизнес-задач: от построения отчетности до создания моделей машинного обучения. Таким образом, «Ростелеком» предоставляет российским компаниям возможность бесплатно построить собственное озеро данных на отечественной, полностью импортонезависимой сборке дистрибутива Hadoop без затрат на лицензионные взносы.

Продукт основан на Apache Hadoop, он отвечает высоким требованиям надежности и доступности, а также обладает низкой стоимостью хранения данных. Пользователям freeware-дистрибутива будет доступна сборка и подробная инструкция по ее установке с заданными параметрами и настройками. В состав RT.Datalake входят следующие версии компонентов: Hadoop 3.0.0, HBase 2.2.6, Hive 3.1.1, Hue 4.10, Spark 3.0.0, Zookeeper 3.7.0.

Пользователи freeware-дистрибутива смогут заключить договор на консультации специалистов «Ростелекома» — формат технической поддержки, когда клиент обращается за разъяснениями по какому-либо вопросу, возникшему в процессе установки или эксплуатации сборки. Кроме того, за пользователем всегда сохраняется возможность миграции на коммерческую версию, в которой большинство действий автоматизировано с помощью ansible-скриптов и RT.ClusterManager, что упрощает процесс установки и эксплуатации.

«“Платформа управления данными” уже сейчас помогает российским компаниям снизить зависимость от иностранных поставщиков программного обеспечения и уменьшить затраты на работу с данными. Из-за ухода западных вендоров из России и необходимости обеспечения технологического суверенитета, мы решили предоставить российским компаниям возможность бесплатного использования наших продуктов с ограниченным функционалом. Сейчас мы даем возможность бесплатно использовать продукт RT.DataLake, а в ближайшее время сделаем доступными еще два продукта в freeware-версии: RT.Warehouse и RT.Streaming», — сказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

Для получения бесплатной версии дистрибутива RT.DataLake необходимо заполнить форму обратной связи на сайте «Ростелекома». После этого пользователю откроется доступ к личному кабинету с возможностью скачивания продукта.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки
ПО

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«Платформа управления данными» — импортонезависимый универсальный набор отечественных программных продуктов, разработанный в компании «Ростелеком». Создана для построения хранилища данных и аналитики, все компоненты которой произведены в России, включены в реестр отечественной продукции и отвечают требованиям импортозамещения.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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