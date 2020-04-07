Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне

Signify объявила о запуске в России инновационных управляемых решений для «умного» дома из серии Philips Hue в июне. Philips Hue – это целая экосистема продуктов, позволяющих создавать уникальную атмосферу в любой части дома, от порога до ванной комнаты или гостиной.

Более 750 различных сторонних приложений для iOS и Android позволяют с помощью мобильного телефона или планшета одним прикосновением настраивать световые сценарии под любые задачи, будь то просмотр фильма или футбольного матча, вечеринка с друзьями или вечерний отдых. Система беспрепятственно работает со всеми основными платформами «умного дома» и проста в установке, так как все необходимые элементы, например, пульты дистанционного управления, уже подключены. Регулярные автоматические обновления обеспечивают актуальность и сохранность данных, а также добавление новых функций при доступности.

C июня 2020 года российским покупателям станет доступен целый ряд световых решений, призванных сделать дом умным, функциональным, еще более уютным и безопасным: набор светодиодных ламп Philips Hue Color Ambiance Starter kit, светодиодная лента Philips Hue light strip, а также умные светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Осенью в продаже появятся набор Philips Hue White Starter kit и светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris.

Освещение Philips Hue позволит создать приятную обстановку и подарит яркие эмоции – вам не захочется покидать свой дом. Наборы светодиодных ламп Philips Hue Color Ambiance Starter kit и Philips Hue White Starter kit идеально подходят для тех, кто впервые решил попробовать «умное» освещение и «оживить» свой дом. Настраивать освещение можно двумя способами: с помощью Bluetooth или блока управления. В любой момент с Bluetooth-системы можно перейти на блок управления, который дает более широкие возможности управления светом. Лампы Philips Color Ambiance способны воспроизводить полный спектр цветов, озаряя комнату миллионами оттенков, а лампы White имеют теплый белый свет и функцию диммирования (снижения интенсивности света). Уникальной особенностью обоих наборов, а также светильников и светодиодных лент Philips Hue является возможность интегрировать их в единую систему освещения, которую, к тому же, легко масштабировать ─ блок управления позволяет подключать до 50 ламп и аксессуаров.

«Мы рады объявить о долгожданном запуске Philips Hue в России. Эта система «умного» домашнего освещения не имеет аналогов в мире, поскольку предлагает наиболее комплексный подход, а также самые широкие возможности сетевого подключения. «Умный» свет представляет целый ряд преимуществ – от создания необходимой атмосферы до дистанционного управления освещением. Мы с нетерпением ждем, когда сможем показать это российской публике», – отметил Эрик Бенедетти, генеральный директор Signify в России и СНГ.

Инновационные решения Philips Hue делают управление светом максимально удобным и отвечающим индивидуальным потребностям. Освещение регулируется с помощью приложений на смартфоне или специального блока управления. Решениями Philips Hue также легко управлять с помощью голосового помощника. Регулировать освещение можно не только через iOS Siri – недавно Yandex осуществил техническую интеграцию с системой Philips Hue, и теперь выставить правильный режим света или погасить все лампы в доме можно, попросив об этом голосового помощника Яндекс Алису.

Когда в планах длительная поездка, система Philips Hue может быть настроена таким образом, чтобы по вечерам в разное время включался свет, имитируя присутствие людей в доме. Кроме того, с помощью Philips Motion Sensor – отдельного датчика движения – можно настроить лампы наружного и внутреннего освещения таким образом, чтобы они зажигались при регистрации активности и предупреждали о непрошенных гостях. Это поможет быть более бдительным. Также с Philips Hue вам больше не придется возвращаться в темный дом – специальное приложение определит ваше приближение и встретит вас уже включенным светом.

«Умное» освещение Philips Hue станет незаменимым решением для создания уютной встречи в компании друзей, веселой вечеринки или просмотра футбольного матча на ТВ. Например, Philips Hue Play, способный воспроизводить 16 миллионов цветов, может быть подключен к телевизору с помощью ноутбука. Так, освещение будет меняться в зависимости от изображения, музыки или игр, создавая адаптивную динамическую подсветку и усиливая впечатления.

Правильное освещение поможет провести день более эффективно. Система Phililps Hue всегда готова помочь плавно разбудить, зарядить энергией во время завтрака, настроить детей на выполнение школьных заданий или обеспечить правильное освещение для чтения и отдыха в конце напряженного дня. Более того, световые решения Philips Hue можно настраивать под ваши биоритмы. Например, светильники серии Philips Hue Bloom, Philips Hue Iris и Philips Hue Go можно использовать не только как симпатичный ночник и точечный источник света, но и как будильник – их легко настроить на плавное увеличение яркости, чтобы спальня постепенно наполнялась светом, и пробуждение было более приятным. Когда приходит время ложиться спать, можно выставить режим постепенного угасания света в комнате, который помогает быстрее расслабиться и крепко уснуть.

В России световые решения Philips Hue станут доступны на полках магазинов и для покупки онлайн с июня этого года. В продажу поступит набор Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27, включающий 3 лампы для цветного освещения. Также отдельно можно будет купить светодиодную ленту Philips Hue light strip и светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Во второй половине 2020 года Signify продолжит расширять ассортимент продуктов Philips Hue на российском рынке: в продажу поступят светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris, а также набор Philips Hue White Starter kit для классического освещения.