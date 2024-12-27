В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда

Жители России лишились возможности пользоваться смарт-лампами Philips Hue, которые еще несколько лет назад рекламировались повсеместно и были самыми известными в своем классе. Приложение в России не работает, восстановление пароля недоступно. Philips происходящее не комментирует.

Не такие уж и умные лампы

Россияне больше не могут пользоваться умными лампами Hue компании Philips. Это очень популярные устройства в своем классе, появившиеся на рынке России задолго до того, как в эту нишу пришли «Яндекс» и Сбербанк с аналогичными гаджетами.

Как пишет «Российская газета», жители России жалуются на невозможность управлять Philips Hue в первую очередь посредством мобильного приложения. Попытка авторизации в нем с треском проваливается – на экране появляется сообщение о неверном пароле.

Логичное в этом случае действие тоже ни к чему не приводит. Пользователи, попытавшиеся восстановить или сбросить пароль, ничего не добились – эти функции им более недоступны.

Больше никаких российских ассистентов

В дополнение к неработающему фирменному приложению Philips Hue пользователей настигла и невозможность управлять одноименными умными лампами посредством голосовых ассистентов. Philips еще несколько лет назад внедрила в экосистему Hue поддержку популярных в стране умных помощников, в том числе «Алисы», но теперь она, похоже, отключена.

Philips Hue Пульты ДУ для ламп Hue пока еще работают в России

Управлять Philips Hue при помощи принадлежащего Сбербанку ассистента «Салют», как сообщал CNews, можно с сентября 2021 г. Двумя месяцами ранее аналогичный навык получила «Маруся» – виртуальный ассистент за авторством холдинга VK.

Еще не все потеряно

В то же время Philips Hue пока еще подчиняются командам Siri. Это еще один голосовой помощник, только не российский – его с 2011 г. развивает компания Apple, и его можно встретить во всей ее современной технике – iPhone, iPad, MacBook и пр.

Лампы Hue вовсю продаются в России

Также использовать все функции Philips Hue можно через колонки Apple HomePod, которые тоже работают через Siri. И все еще остается возможность управлять этими лампами при помощи дистанционных пульты для хабов умного дома. Bluetooth-пульты для экосистемы Philips Huе тоже пока работают.

Кто-то ожидал другого?

К моменту выхода материала семейство умных ламп Philips Hue доросло до третьего поколения – его премьера состоялась в октябре 2018 г. Сами же устройства существуют с октября 2012 г., когда была представлена их первая ревизия.

Таким образом, Philips Hue на рынке уже более 12лет, и это широко известные во многих странах, в том числе и в России, умные лампы. Да и сам бренд Philips десятилетиями присутствует на российском рынке техники.

От российского сайта Hue мало что осталось

Первые проблемы с Philips Hue в России возникли еще в 2022 г., и коснулись они именно пользователей голосовых ассистентов. Их лишили возможности добавлять новые умные лампы Philips Hue в свои приложения умного дома, в которых используются российские виртуальные помощники.

В то же время возможность управлять ранее добавленными гаджетами была сохранена.

Случайность или «специальность»

Также стоит отметить, что российский сайт Philips Hue (philips-hue.com/ru-ru) к 27 декабря 2024 г. функционировал, но лишь технически. На нем не было никакой информации о продуктах компании – только номер горячей линии и адрес электронной почты.

В то же время аналогичный сайт, только, например, для США, переполнен информацией о Hue. Доступен полный каталог с детальной информацией о каждом имеющемся в продаже устройстве.

Американская версия сайта

Можно было бы предположить, что это может быть связано с отсутствием лам Hue в российской рознице, но это далеко не так. Редакция CNews убедилась, что их можно купить и на крупнейших маркетплейсах, в частности. На Ozon и «Мегамаркете», и в обычной рознице – как минимум в «М.Видео-Эльдорадо».

По мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, российские владельцы техники Philips Hue столкнулись не с техническим сбоем. Они считают, что это ни что иное, как «целенаправленные действия. «Сейчас использовать умные осветительные приборы Philips Hue в России практически невозможно», – подытожили они.