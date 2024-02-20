Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое

Хостинг-провайдер SpaceWeb провел исследование на рынке веб-разработки. Хостер узнал, как часто веб-студии и администраторы сайтов используют в своей работе методы публичного API хостинга для автоматизации ресурсов и анализа данных.

За второе полугодие 2023 г. востребованность технологий API хостинга в веб-индустрии выросла в два раза. Веб-разработчики стали чаще применять методы публичного API для контроля баланса и отслеживания параметров хостинга сайта. 70% веб-студий используют API для мониторинга доменов, в том числе для проверки срока действия регистрации доменного имени. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Методология исследования строилась на анализе динамики и роста спроса на технологии API среди активных пользователей хостинговых услуг. Экспертами изучался интерес клиентской базы хостинг-провайдера SpaceWeb.

В основном публичный API хостинга применяется для массовых или периодических действий: запрос баланса, продление домена, контроль используемого места. Технология наиболее полезна для автоматического мониторинга состояния большого числа аккаунтов и доменов. Чаще всего методы API хостинга используют backend-разработчики.

«Тенденция к созданию стабильности и защищенности сайтов увеличивается. Поэтому веб-мастера активнее внедряют методы API хостинга для мониторинга своих проектов. Сегодня сохраняется тренд на gRPC – это самая современная технология. Но для веб-клиентов и микросервисов более удобна REST-API и JSON RPC. Мы тоже используем такой стек, и методы предлагаем на этом протоколе. В публичном доступе опубликована наиболее востребованная часть методов: для виртуального хостинга и VPS, доменов, финансовых задач и партнерской программы. Всего наше приватное API содержит более 250 методов», – отметил руководитель отдела исследований и разработок хостинг-провайдера SpaceWeb Виталий Киреев.

Хостинг-провайдер SpaceWeb опубликовал методы АPI в июле 2023 г. Для доступа к ним используется протокол HTTP/HTTPS, а данные передаются в виде JSON по методу POST. Получить токен для взаимодействия с API можно на портале с документацией хостера.

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SpaceWeb – российский хостинг-провайдер, работает на территории России с 2001 г. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает uptime 99,98%, оснащен NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в надежных дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.