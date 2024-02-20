Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое

Хостинг-провайдер SpaceWeb провел исследование на рынке веб-разработки. Хостер узнал, как часто веб-студии и администраторы сайтов используют в своей работе методы публичного API хостинга для автоматизации ресурсов и анализа данных.

За второе полугодие 2023 г. востребованность технологий API хостинга в веб-индустрии выросла в два раза. Веб-разработчики стали чаще применять методы публичного API для контроля баланса и отслеживания параметров хостинга сайта. 70% веб-студий используют API для мониторинга доменов, в том числе для проверки срока действия регистрации доменного имени. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Методология исследования строилась на анализе динамики и роста спроса на технологии API среди активных пользователей хостинговых услуг. Экспертами изучался интерес клиентской базы хостинг-провайдера SpaceWeb.

В основном публичный API хостинга применяется для массовых или периодических действий: запрос баланса, продление домена, контроль используемого места. Технология наиболее полезна для автоматического мониторинга состояния большого числа аккаунтов и доменов. Чаще всего методы API хостинга используют backend-разработчики.

«Тенденция к созданию стабильности и защищенности сайтов увеличивается. Поэтому веб-мастера активнее внедряют методы API хостинга для мониторинга своих проектов. Сегодня сохраняется тренд на gRPC – это самая современная технология. Но для веб-клиентов и микросервисов более удобна REST-API и JSON RPC. Мы тоже используем такой стек, и методы предлагаем на этом протоколе. В публичном доступе опубликована наиболее востребованная часть методов: для виртуального хостинга и VPS, доменов, финансовых задач и партнерской программы. Всего наше приватное API содержит более 250 методов», – отметил руководитель отдела исследований и разработок хостинг-провайдера SpaceWeb Виталий Киреев.

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке
Цифровизация

Хостинг-провайдер SpaceWeb опубликовал методы АPI в июле 2023 г. Для доступа к ним используется протокол HTTP/HTTPS, а данные передаются в виде JSON по методу POST. Получить токен для взаимодействия с API можно на портале с документацией хостера.

***

SpaceWeb – российский хостинг-провайдер, работает на территории России с 2001 г. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает uptime 99,98%, оснащен NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в надежных дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще