«Ред Софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили полную совместимость гиперконвергентной инфраструктуры HCI ОТВ эв3 с операционной системой «Ред ОС 8»

Компании «Ред Софт» и «Открытые технологии виртуализации» объявляют об успешном завершении испытаний программного продукта «Гиперконвергентная инфраструктура ОТВ эв3» (HCI ОТВ эв3) версии 25.1 и операционной системы РЕД ОС версии 8. Работы проводились в рамках многолетнего технологического сотрудничества и подтвердили полную совместимость и корректность работы платформ.Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Всестороннее тестирование охватило ключевые аспекты интеграции. Специалисты проверили не только штатный запуск виртуальных машин под управлением РЕД ОС 8 в среде виртуализации ОТВ, но и успешно выполнили миграцию программно-определяемого слоя HCI ОТВ эв3 со штатной операционной системой. Это подтверждает возможность использования «Ред О»С в качестве полноценной платформы для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры.

В ходе испытаний была проверена работоспособность и корректность следующих критически важных компонентов инфраструктуры: ГЕО-распределенное объектное хранение S3, обеспечивающее надежность хранения данных; виртуализация вычислений и сетевого взаимодействия; управление списками контроля доступа к ИТ-ресурсам; хранение данных на виртуальных блочных устройствах; система оркестрации, отвечающая за развертывание, высокую доступность и автоматическое масштабирование виртуальных ресурсов, приложений и сервисов.

Особенностью тестирования стала проверка работы решения в гетерогенной среде, где в одном кластере одновременно функционировали узлы на базе стандартного дистрибутива ОТВ эв3 (на основе Debian) и узлы под управлением «Ред ОС 8». Это демонстрирует гибкость платформы и возможность ее постепенной адаптации под требования корпоративных стандартов.

«Проведенное тестирование показало возможность использования «Ред ОС 8» не только в качестве гостевой системы, но и как операционную систему и гипервизора в составе Гиперконвергентной инфраструктуры ОТВ эв3. Это открывает новые возможности для потенциальных клиентов, выбравших в качестве корпоративного стандарта программное обеспечение компании «Ред Софт». Начиная с версии ОТВ эв3 25.1, операционная система «Ред ОС» становится официально поддерживаемой средой исполнений, наряду с нашей типовой поставкой», — Татьяна Гаврилова, генеральный директор «Открытые технологии виртуализации».

«Успешная интеграция «Ред ОС 8» с гиперконвергентной платформой ОТВ эв3 – это значимый шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Теперь заказчики получают полноценную, готовую к промышленной эксплуатации инфраструктуру, где отечественная операционная система выступает не просто гостевой системой, а фундаментом всего решения. Это полностью соответствует нашей стратегии создания безопасных и технологически независимых программных комплексов, отвечающих самым строгим требованиям бизнеса и государства», — Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Успешное проведение совместных испытаний открывает перед компаниями возможность предлагать клиентам, включая государственные учреждения и крупные корпорации, комплексное, надежное и полностью совместимое отечественное решение для создания современной ИТ-инфраструктуры. Технологическая интеграция продуктов отвечает самым строгим требованиям по информационной безопасности, производительности и импортозамещению.