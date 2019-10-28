Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ

«Базальт СПО» объявила о выпуске трех продуктов версии 9.0 на основе девятой платформы ALT (p9 Vaccinium): «Альт Рабочая станция 9», «Альт Сервер 9», «Альт Образование 9». При создании дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 для широкого спектра аппаратных платформ разработчики ОС «Альт» ориентировались на потребности корпоративных заказчиков, учебных заведений и частных лиц.

Одна из основных тенденций современного развития вычислительной техники – разнообразие аппаратных платформ, в том числе и в России, где есть собственные наработки в процессорных архитектурах. Рабочие станции и серверы на российских процессорах сегодня востребованы в госсекторе, в сфере образования и здравоохранения, в крупном бизнесе и силовых структурах – во всех организациях, которые реализуют масштабные программы импортозамещения.

Отечественные операционные системы доступны одновременно для семи российских и зарубежных аппаратных платформ впервые. Теперь ОС «Альт» работают на следующих процессорах.

«Альт Рабочая станция 9» – для x86 (Intel 32 и 64-битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие), e2k и e2kv4 («Эльбрус»), mipsel («Таволга Терминал»).

«Альт Сервер 9» – для x86 (32 и 64 битных), AArch64 (Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower), e2k и e2kv3 («Эльбрус»).

«Альт Образование 9» – для x86 (Intel 32 и 64 битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие).

Сборка пакетов, включенных в перечисленные дистрибутивы, производится для всех архитектур непосредственно на процессорах этой архитектуры, без кросс-компиляции. Это значительно снижает риск возникновения нештатных ситуаций в процессе эксплуатации операционной системы потребителями.

«С выходом дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 потребители получили возможность выбрать одну или несколько аппаратных платформ с учетом специфики своих потребностей и установить на все компьютеры соответствующую операционную систему из новейшей версии линейки «Альт», – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора компании «Базальт СПО». – Например, центры обработки данных заинтересованы во внедрении серверов на процессорах Huawei Kunpeng – самых мощных среди своих аналогов в мире. Госорганы – в переводе ИТ-инфраструктур на российские аппаратные средства. Для частных пользователей, образовательных учреждений и малого бизнеса интересной альтернативой десктопам и ноутбукам становятся недорогие, но производительные одноплатные компьютеры. С появлением специализированных версий ОС «Альт» такие компьютеры можно бесшовно встроить в локальную сеть, работающую под управлением Linux-подобной операционной системы. Кроме того, платформы на основе процессоров ARM и MIPS начинают активно применяться в робототехнике и устройствах интернета вещей».

В ближайших планах «Базальт СПО» – выпуск дистрибутива «Альт Сервер В 9». Бета-версия продукта уже существует и доступна для тестирования. Дистрибутив будет работать на платформах x86 (32 и 64-битных), AArch64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower). Также готовятся к выпуску дистрибутивы «Альт Рабочая станция K» со средой KDE и Simply Linux для домашних пользователей также для разных аппаратных платформ.

Пользователи дистрибутивов, построенных на восьмой платформе (p8), могут обновить систему из ветки p9 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно скачать нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru.

Помимо расширения спектра аппаратных платформ, для дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 реализован ряд других существенных усовершенствований: в apt (advanced packaging tool, система установки, обновления и удаления программных пакетов) появилась поддержка rpmlib (FileDigests), что позволит устанавливать сторонние пакеты (Яндекс Браузер, Chrome и другие) без переупаковки, и много других улучшений; офисный пакет LibreOffice реализован в двух версиях: Still для корпоративных заказчиков и Fresh для экспериментаторов и продвинутых пользователей; доступен единый пакет samba (для обычных рабочих мест и для контроллеров домена Active Directory); в дистрибутивах доступен Центр приложений (аналог Google Play), в котором можно искать нужную свободную программу из разных категорий (образовательные, офисные, работа с мультимедиа и др.) и устанавливать на свой компьютер; реализована поддержка актуальных алгоритмов ГОСТ.

Работа над портированием дистрибутивов ОС «Альт» на новые аппаратные платформы продолжается. В частности, запланирован выпуск версий для систем на «Байкал-М» и Raspberry Pi 4.