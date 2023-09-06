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Россияне жаждут зрелищ. В стране небывалый рост продаж телевизоров

В России всего за год продажи телевизоров подскочили на 40%. Россияне скупают большие и маленькие ТВ, отдавая предпочтение китайским и российским брендам. Обычные телевизоры их почти не интересуют – всем нужны именно смарт-ТВ и желательно с экраном 4К.

Обмен рублей на телевизоры

В 2023 г. россияне начали усердно скупать телевизоры по всей стране – их продажи исчисляются миллионами и демонстрируют весьма солидный рост по сравнению с 2022 г. Так, в период с 1 января по 31 августа 2023 г. в России было продано на 40% больше ТВ, чем за первые восемь месяцев 2022 г., пишет ТАСС со ссылкой на аналитику «М.Видео-Эльдорадо».

За отчетный период россияне купили 5 млн телевизоров. Не исключено, что таким образом они хотят хоть как-то спасти свои накопления на фоне обесценивающейся национальной валюты – в марте и апреле 2022 г., когда рубль стоил около 120 руб., наблюдалась аналогичная ситуация, когда жители страны «высвобождали» полки магазинов с техникой, чтобы вложить свои деньги в что-нибудь относительно ценное.

В «М.Видео-Эльдорадо» видят и другие причины происходящего. «Рост покупательской активности происходит на фоне структурных изменений в представленных на рынке брендах», – заявили изданию представители ритейлера.

Подробнее об изменениях

Под структурными изменениями в данном случае подразумевается ослабление влияния на российский рынок телевизоров со стороны Южной Кореи в лице компаний LG и Samsung. Эти вендоры еще и в марте 2022 г. ушли из России, и сейчас их техника доступна только по параллельному импорту, который негативно влияет на конечную стоимость продукции.

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Фото: DNS
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В то же время китайские производители ввозят свои ТВ и прочую электронику по «белым» схемам, и именно они вытесняют с рынка LG и Samsung. Именно это в «М.Видео-Эльдорадо» и называют структурными изменениями.

Еще одна особенность нынешнего российского рынка телевизоров – это заинтересованность покупателей в приобретении ТВ под собственными торговыми марками магазинов и маркетплейсов. У «М.Видео» это Novex, у «Эльдорадо» – Hi, у OzonHartens и пр.

«Потребители позитивно реагируют на изменения, демонстрируют готовность пробовать и переключаются на новые для себя бренды, обращают в первую очередь внимание на наличие нужных функций, технологий и соотношение "цена/ качество"», – подчеркнули в «М.Видео-Эльдорадо».

Засилье больших и умных телевизоров

В период с января по август 2023 г. включительно россияне сосредоточились на приобретении крупногабаритных, хотя и без перегибов, моделей телевизоров. Их выбор чаще всего падал на ТВ с экранами от 45 до 65 дюймов – на них пришлось свыше четверти (25%) всех продаж, то есть более 1,25 млн шт., и это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Однако основную долю рынка, в пределах 60%, по-прежнему занимают небольшие по современным меркам модели, несмотря на то, что их продажи просели на 2 процентных пункта год к году. Это модели с диагональю от 32 до 45 дюймов, и причина их популярности – в дешевизне.

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Также россияне почти полностью перестали интересоваться «неумными» телевизорами, то есть теми, внутри которых нет полноценной операционной системы с доступом к различным интернет-сервисам и возможностью устанавливать дополнительно ПО или пользоваться веб-приложениями. К таким ТВ приходится покупать специальные приставки, а такие сложности, как показала практика, россиян в 2023 г. не привлекают.

Результат – из 5 млн проданных в России телевизоров за первые восемь месяцев 2023 г. 85% относились к категории смарт-ТВ. Это показатель всего российского рынка, а если взять показатели продаж только в «М.Видео-Эльдорадо», то этот показатель еще выше – 90%.

Зачем портить зрение

Россияне, ко всему прочему, стали очень придирчивы к качеству изображения, выдаваемого экраном телевизора. Их все чаще интересует то, какое разрешение поддерживает тот или иной ТВ, и все реже они хотят видеть в своем доме или квартире телевизор с экраном Full HD (1920х1080 пикселей) и тем более HD (1366x768).

Об этом говорит рост продаж ТВ с экраном Ultra HD или или 3840х2160 пикселей на 50% год к году. Не последнюю роль в этом плане сыграло и проникновение таких моделей в среднебюджетный сегмент – в России все чаще можно купить 4К-телевизор за 25-35 тыс. руб., даже несмотря на очень слабый рубль (чем он слабее к доллару, тем дороже техника в российских магазинах). В этом заслуга в первую очередь китайских производителей, но и отечественные вендоры тоже вносят свою лепту.

Георгий Дорофеев

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