«Триколор» выпустил дешевые смарт-ТВ для России. Продажи уже начались

«Триколор» вышла на рынок смарт-ТВ с четырьмя моделями телевизоров на базе качественных VA-матриц по цене до 35 тыс. руб. за 55 дюймов. Три модели поддерживают 4К-разрешение, младшая рассчитана на HD. Сборка телевизоров осуществляется силами белорусского завода «Горизонт».

Российских ТВ-брендов стало больше

В России стартовали продажи первых смарт-ТВ, вышедших под брендом отечественной компании «Триколор», сообщили CNews ее представители. Модельный ряд состоит из четырех телевизоров, различающихся параметрами дисплея и рекомендуемой ценой.

В компании поначалу сообщили, что на первом этапе в российской рознице появились старшие модели с экранами на 50 и 55 дюймов по цене 30 и 35 тыс. руб. соответственно. Однако редакция CNews обнаружила на сайте «Триколора» 43-дюймовую модель стоимостью 23 тыс. руб., доступную для заказа. В компании подтвердили CNews, что 43-дюймовая модель тоже доступна для приобретения.

О планах по выходу на рынок смарт-ТВ компания «Триколор» объявляла еще в ноябре 2022 г. На тот момент говорилось о четырех моделях – трех перечисленных и базовой 32-дюймовой. Как сообщили CNews представители компании, она поступит в продажу в ближайшие дни.

Фото: Триколор Разработчики постарались сделать толщину верхней и боковых рамок минимальной

Пока неизвестно, планирует ли «Триколор» в дальнейшем наращивать количество предлагаемых моделей смарт-ТВ. «Решение о выпуске дополнительных моделей будет принято, исходя из задач бизнеса и потребностей рынка», – сообщили CNews в «Триколоре».

По утверждению представителей «Триколора» сборка ТВ осуществляется в Белоруссии на заводе «Горизонт». Здесь же, как сообщал CNews, с 2022 г. выпускаются ноутбуки «Горизонт» Н-Book, с февраля 2023 г. доступные в российской рознице.

Представители «Триколора» сообщили CNews, что телевизоры были созданы в сотрудничестве с зарубежными партнерами. «Аппаратная часть изготовлена, в том числе, из китайских комплектующих, в то время как программное обеспечение создано российскими специалистами», – сказали они CNews, добавив, что весь цикл разработки, от идеи до полок магазинов, занял около семи месяцев.

Распространяться смарт-ТВ «Триколор» будут через официальный сайт компании и через крупные розничные сети. На 22 февраля 2022 г. в DNS, «Ситилинке», «М.Видео» и «Эльдорадо» они представлены не были.

Различия между моделями

Основное отличие между тремя доступными в продаже смарт-ТВ «Триколора», если не учитывать рекомендуемую стоимость – это диагональ экрана. Все три модели поддерживают разрешение Ultra HD или 4К (3840х2160 пикселей) и строятся на процессоре MediaTek MT9602. Этот чип создан специально для 4К-телевизоров и имеет в своем распоряжении четыре ядра Cortex-A53 на частоте 1,5 ГГц и видеоподсистему Mali-G52 2EE MC1.

Также есть различия в объеме оперативной памяти. В старшем 55-дюймовом ТВ ее объем равен 1,5 ГБ, в 50-дюймовом – 1 ГБ.

Фото: Триколор Внешне телевизоры друг от друга не отличаются

О младшей модели на момент публикации материала было известно лишь, что при диагонали 32 дюйма она поддерживает разрешение HD или 1366х728 точек. Переходных ТВ с Full HD-экранами (1920х1080) у «Триколора» пока нет.

Что внутри

Аппаратная составляющая новых ТВ «Триколор» – это в первую очередь матрица VA, разновидность панели IPS. Во всех моделях ее время отклика составляет 9,5 мс при яркости 250 нит и углах обзора 170 градусов по вертикали и горизонтали.

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Объем внутренней памяти у всех ТВ равен 8 ГБ. Для подключения внешних носителей предусмотрено два USB-порта.

Сетевые возможности телевизоров – Ethernet для проводного подключения к роутеру или интернету напрямую и Wi-Fi для беспроводного. Последний работает в диапазонах 5 и 2,4 ГГц. Также есть модуль Bluetooth для взаимодействия с комплектным пультом управления.

В списке интерфейсов у всех ТВ числятся CI-слот для CAM-модуля, входы под обычную и спутниковую антенны, а также AV IN, цифровой аудиовыход и разъем под наушники. Также в наличии три HDMI.

Суммарная мощность динамиков составляет 16 Вт. За улучшение качества картинки отвечает технология HDR.

Android повсюду

Все новые смарт-ТВ «Триколора» управляются прошивкой на базе Android TV 11. В компании рассказали CNews, что поверх этой ОС устанавливается фирменная прошивка «Триколора». К ключевым особенностям программной составляющей относится возможность установки любых требуемых приложений при помощи их АРК-дистрибутивов. «Это даст зрителям возможность использовать приложения, которые не представлены в официальных магазинах», – сообщили CNews в «Триколоре».

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