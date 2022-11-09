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«Триколор» выводит на рынок собственные 4K-телевизоры

«Триколор» анонсировал выход на рынок линейки собственных телевизоров с функцией Smart TV.

Телевизоры под собственным брендом «Триколора» поступят в продажу в четырех версиях. Покупатели смогут выбирать между телевизорами с диагональю 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все модели, за исключением 32-дюймовой версии, позволяют зрителям насладиться картинкой в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Телевизор с самым маленьким экраном имеет разрешение HD.

Телевизоры «Триколора» обладают высоким уровнем контрастности, имеют минимальное время отклика. Девайсы работают на базе операционной системы Android 11 и получили оперативную память объемом 1,5 ГБ и 8 ГБ постоянной памяти. Этого достаточно для просмотра потокового видео и установки приложений.

Новинки мультиплатформенного оператора работают в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения. Телевизоры получили двухдиапазонный Wi-Fi, разъемы HDMI и USB, а также слот CI для CAM-модуля.

Из коробки на телевизоры установлено фирменное приложение «Триколор кино и ТВ», с помощью которого при наличии активной подписки клиенту оператора доступны свыше 200 каналов, 30 тыс. фильмов и сериалов, сервис «Управляй эфиром», включающий в себя функции паузы и перемотки, архив передач до семи дней.

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Безопасность

«Триколор» первым в России начал вещание в формате Ultra HD и продолжает делать телевидение сверхвысокой четкости доступным для жителей России. Сегодня в нашу флагманскую подписку «Единый Ultra» входят восемь Ultra HD-телеканалов. Благодаря нашему новому продукту действующие спутниковые клиенты смогут по достоинству оценить все преимущества просмотра в Ultra HD-качестве. А новым клиентам при покупке телевизора в фирменном интернет-магазине мы подарим годовую подписку. Потому что мы уверены — ТВ от «Триколора» необходимо смотреть на телевизоре «Триколора», — сказал директор по маркетингу «Триколора» Алексей Липилин.

Стоимость телевизоров «Триколора» будет озвучена ближе к старту продаж, которые запланированы на декабрь текущего года. Приобрести телевизоры можно будет в интернет-магазине оператора, крупных розничных сетях по продаже бытовой техники и электроники и у официальных дилеров «Триколора».

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