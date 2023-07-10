Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch

Один из крупнейших в мире производителей искусственных сапфиров «Монокристалл» увеличил свою выручку, в том числе, из-за объема поставок материала в Китай. Это вызвано, в первую очередь, расширением китайского производства.

Россия наращивает выпуск кристаллов

Российский производитель искусственных сапфиров «Монокристалл» (входит в «Концерн энергомера») увеличил свою выручку за счет поставок в Китай. Это следует из финансового отчета концерна по итогам 2022 г., на который обратил внимание «Коммерсант».

Согласно отчету, выручка «Монокристалла» по итогам 2022 г. выросла на 17% до 6,4 млрд руб. На это повлияло увеличение продаж «умных» часов и прочих устройств в Китай, а также развитие рынка светодиодов. Выручка же китайской структуры Monocrystal PV по результатам 2022 г. выросла на 58%. Прибыль же увеличилась в 22 раза, следует из финансового отчета «Монокристалла». В компании ожидают, что выручка и прибыль по результатам 2023 г. вырастет еще на 10%.

Поставки кристаллов одному из крупнейших китайских производителей сапфировых компонентов для производителей мобильных устройств повлияло на двукратное увеличение продаж сапфиров «Монокристалла». Это позволило компании занять треть мирового рынка, следует из документа.

Фото: Монокристалл Россия увеличила экспорт искусственных сапфиров

Сапфир применяется в разных отраслях от эстетической стоматологии до иллюминаторов космических станций или подложек высокочастотных микросхем, устойчивых к радиации. Apple является одним из основных заказчиков продукции завода — она использует ее для производства стекол в современных смартфонах iPhone и смарт-часах Watch. Сапфировые стекла крепче классических, что делает их более подходящими для применения в мобильных устройствах, подверженных различным внешним воздействиям.

Спрос на сапфиры

Сапфировые подложки — критически важный компонент, который используют все производители электроники, в технологическом процессе которых задействованы пластины от 6 до 12 дюймов, пояснил изданию исполнительный директор консорциума РосСХД Олег Изумрудов.

Он привел в пример тайваньскую TSMC, которая полностью работает на сапфировых подложках. По словам Изумрудова, кремний, на котором строятся микросхемы, не может использоваться без прочных и устойчивых к высоким температурам подложек. По его мнению, увеличившиеся поставки сапфиров в Китай связаны с расширением китайских фабрик. Помимо этого, материал может и перепродаваться в другие страны.

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По данным собеседника издания, в первом полугодии 2022 г. экспорт сапфиров из России увеличился на 65% до 310 тонн. Тогда Америка и Южная Корея сократили закупку этого материала в нашей стране, а Китай, Тайвань и страны Европы, наоборот, увеличили.

По словам президента Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, рост спроса связан с тем, что Пекин считает Россию своим основным поставщиком искусственного сапфира в условиях усложнившихся отношения между Китаем и Тайванем и увеличившимся производством китайской электроники.

Атака производств в России

В мае 2023 г. CNews писал о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленные предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Пострадало множество заводов, в их числе фабрика «Монокриталла» по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch.

Завод «Монокристалла» в Белгородской области, являющийся частью экосистемы компании, в результате обстрела лишился электроподстанции — она сгорела. Также был поврежден газопровод, писал Mash.