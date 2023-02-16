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Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми

Давление США на Нидерланды и Японию и ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в Китай могут «нанести непоправимый ущерб» мировой экономике, уверены местные производители. Как отмечают эксперты, технологическая блокада КНР ударит и по российскому рынку.

Китайское предупреждение

Новые ограничения США, Японии и Нидерландов по поставкам в страну оборудования для производства полупроводников чревата последствиями для всей мировой экономики, заявила китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association), пишет «Коммерсант».

«Это нанесет непоправимый ущерб не только полупроводниковой промышленности в Китае, но и мировой полупроводниковой промышленности, мировой экономике, а также причинит долгосрочный ущерб интересам конечных потребителей во всем мире», — заявили представители ассоциации (цитата по ТАСС).

В чем дело

В середине 2022 г. власти США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае. Они начали вести переговоры с представителями Японии и Нидерландов, крупнейшими в мире производителями оборудования для выпуска полупроводников — ASML, Nicon и Canon, о введении технологической блокады для прекращения поставок в КНР.

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Фото: © sto-noname@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
Китайские производители полупроводников предупредили о негативных последствиях для всего мира из-за ограничений поставки в страну оборудования

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на японское агентство Kyodo, Япония может ограничить экспорт оборудования для производства микроэлектроники уже весной 2023 г.

Однако, как писал CNews, в январе 2023 г. с Нидерландами все пошло не так гладко. Представители власти заявили, что не будут ограничивать поставки оборудования в Китай, руководствуясь указаниями американских властей. Теперь консультироваться по этому поводу правительство страны будет с государствами-партнерами в Европе и Азии.

Реакция рынка

Из-за слухов о предстоящем ограничении, с начала февраля 2023 г. китайские фабрики увеличили количество запросов на поставку японского оборудования, что уже повлияло на стоимость станков, пишет издание со ссылкой на South China Morning Post.

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В то же время рынок полупроводников продолжает расти. По данным международной ассоциации полупроводниковой индустрии (Semiconductor Industry Association, SIA) за 2022 г. продажи выросли на 3,2%, до $573,5 млрд. Впрочем, по данным экспертов, в IV квартале отмечается падение оборотов на 14,7%. Аналитики связывают ситуацию с перепроизводством полупроводников в первой половине 2022 г. и большими запасами на складах крупнейших заказчиков.

Русский след

В 2022 году, после того как из-за санкций отечественные полупроводниковые заводы лишились возможности закупать необходимое производственное оборудование, а дизайн-центры — производить свои чипы на тайваньских фабриках, российские власти надеялись на помощь Китая.

Переговоры российских дизайн-центров с китайскими компаниями подтвердили в русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП), пишет «Коммерсант». По данным главы союза Виталия Манкевича, в 2022 г. на 168% увеличилось число запросов российских технологических компаний о создании совместных предприятий с китайскими корпорациями. Еще на 300% выросло число подобных намерений от российских разработчиков микроэлектроники.

Технологическая блокада может осложнить сотрудничество, полагают эксперты отрасли. Если ограничения вступят в силу, КНР вероятно ограничит и экспорт оборудования из страны. Российские фабрики уже сейчас испытывают нехватку оборудования для производства полупроводников, а стоимость альтернатив, которые удается найти на рынке выше в два-пять раз. Сроки поставок возросли в похожей пропорции, отмечают аналитики.

Юлия Божко

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