Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии

Microsoft массово рассылает российским компаниям письма с предложениями о продолжении сотрудничества и продлении лицензий на ее продукцию. При этом официально она ушла из России еще в начале весны 2022 г. Эксперты полагают, что компания не хочет терять российский рынок и деньги, которые он приносит ей.

Microsoft играет по-крупному

Корпорация Microsoft продолжает вести свой бизнес в России и рассылает местным бизнес-клиентам предложения о продлении лицензий на ее софт, пишет «Коммерсант». И это не штучная рассылка для самых крупных и денежных клиентов – это была массовая «спам-атака», поскольку письма получили как минимум в пределах 1000 российских компаний.

Информацию о рассылке писем Microsoft подтвердил изданию неназванный собеседник – представитель российской ИТ-отрасли. Он утверждает, что американская корпорация очень не хочет терять российских клиентов и потому ищет любые лазейки, чтобы продолжить поставлять им софт и обновления к нему.





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Следует отметить, что Microsoft, вероятнее всего, интересуют именно корпоративные клиенты, поскольку в России пока нет закона, позволяющего юрлицам принудительно лицензировать («пиратить») софт компаний из недружественных стран, к коим относится и Microsoft. Частные потребители давно и массово пересели на нелицензионные Windows.

Переборчивая Microsoft

В своем желании как можно дольше проработать на российском рынке и как можно крепче держаться за него Microsoft до крайностей пока не доходит. Лавируя между требованиями властей своей страны (Microsoft – американская ИТ-корпорация) и стремлением заработать в России денег она рассылает письма с предложением о продолжении сотрудничества лишь «избранным» компаниям.

Попасть в список «избранных» в этом случае относительно просто, как и, наоборот, выбыть из него. Письмо Microsoft с высокой долей вероятности поступит ее клиенту, который пока еще не попал в санкционный список США или Евросоюза.

Нет денег – нет Microsoft

Основная цель Microsoft как и любого другого бизнеса – деньги. Уход из России, который она начала изображать еще в первых числах марта 2022 г., обошелся ей в $125 млн, сообщил изданию председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Он тоже подтвердил изданию, что рассылка писем с предложением от Microsoft действительно имела место быть.

По словам Манкевича, Microsoft очень хочет наладить «прямой диалог с российским бизнесом», и США, по всей видимости, смотрят на это сквозь пальцы, никаких действий пока не предпринимая. «Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну», сообщил Манкевич изданию.

Успех почти гарантирован

С точки зрения потребителя, Microsoft – это в первую очередь Windows. Если у ее облачных сервисов и пакета Office есть многочисленная армия отечественных аналогов, например, от «Яндекса» или МТС, «Новых облачных технологий» (пакет «Мой офис») или «Р7» («Р7-офис»), то с Windows все гораздо сложнее.

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Операционка Microsoft – самая популярная в мире (69,43%) и в России (78,98%, данные StatCounter за март 2023 г.). Подавляющее большинство необходимых в работе программ написаны под нее, да и производители «железа» ориентируются в первую очередь на нее при написании драйверов. В России есть гигантское число отечественных ОС, построенных на Linux, но их совместимость с многочисленным специализированным оборудованием и таким же ПО под Windows пока еще не 100-процентная. «Некоторые заказчики не могут мигрировать на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов», – заявил «Коммерсанту» директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров.

Переход неизбежен

Российские компании тоже не торопятся отказываться от Windows – доля всех существующих в мире Linux на российском рынке в марте 2023 г. была на уровне лишь 2%. Тем не менее, бизнесу все же придется постепенно переходить на отечественные ОС, считает Виктор Петров. Он сообщил изданию, что принуждать их к этому будут власти – еще в конце марта 2022 г. Президент России Владимир Путин своим указом запретил использовать зарубежный софт в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры. К последним относится едва ли не весь крупный российский бизнес – банки, операторы связи, ТЭК и пр. Запрет на иностранное ПО начнет действовать с 2025 г., а годом позже распространится еще и на программно-аппаратные комплексы.

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На вопрос, сможет ли Microsoft и дальше удерживать значительную долю на российском рынке в условиях санкций и повсеместного импортозамещения, генеральный директор «Мой офис» Павел Калякин ответил: «Как показала практика, вместе с иностранным ПО отечественные клиенты также получили высокую зависимость от политических трендов. Только за последний год большое количество российских компаний столкнулись с отзывом лицензий и неожиданными отключениями зарубежных сервисов. Поэтому сейчас говорить о каком-либо влиянии Microsoft на отечественный рынок довольно опрометчиво». Он добавил, что «использование иностранного ПО резко увеличивает риски информационной безопасности». «Поэтому, иностранные игроки будут терять свои доли на отечественном рынке. Сегодня борьба с угрозами кибербезопасности идет как на уровне регулирования, так и непосредственно силами корпоративных ИТ-специалистов и компаний-разработчиков», – подытожил Павел Калякин.

Генеральный директор «Мой офис» отметил также, что не слышал о рассылке писем Microsoft с предложением о продлении сотрудничества. «Но это вполне ожидаемая модель поведения коллег. С одной стороны, мы наблюдаем ограничение продаж, а с другой — усилия по поддержке серых схем поставки программного обеспечения, в основном, в сегменте конечных пользователей и малого бизнеса. Однако такой сервис нестабилен, да и отечественные компании уже предлагают конкурентоспособные решения. Острой необходимости в использовании в России зарубежного программного обеспечения просто нет», – сказал Павел Калякин.

На слово не верить

История ухода Microsoft из России длится больше года – она покинула страну в марте 2022 г., чтобы уже в апреле 2022 г. частично вернуться, а в июне 2022 г. заявить о готовности развалить весь свой российский бизнес и «не оставить на его месте камня на камне». При этом к октябрю 2022 г. ее продукция по-прежнему продавалась в легальной российской рознице.

На протяжении всего 2022 г. Microsoft только и делала, что усложняла жизнь россиянам. За этот период она запретила им скачивать Windows со своего сайта, закрыла им доступ к своей общемировой программе бета-тестирования и заблокировала им возможность обновлять Windows. В 2023 г. появился запрет на пользование россиянами нейросетью ChatGPT в составе сервисов Microsoft.

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В конце апреля 2023 г. выяснилось, что компания, на самом деле, очень не хочет уходить из России. Как сообщал CNews, свои юрлица и свое представительство в России Microsoft даже и не думает закрывать. Без них работать с российскими бизнес-клиентами ей будет намного сложнее.

Окончательный уход может ударить по финансам Microsoft. По итогам 2022 г., несмотря на видимый уход компании из страны, выручка ее основного российского юрлица «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., сократившись лишь на 6,6% по сравнению с досанкционным и одновременно постковидным 2021 г. Более того, отчетный период компания завершила с внушительной чистой прибылью – в пределах 160 млн руб.