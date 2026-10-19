Индексная книга (каталог) CNews*
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Артеменко Владимир
СОБЫТИЯ
|19.10.2026
|У программистов тяжелые времена. В России на одну вакансию претендуют шесть человек, хотя раньше было трое 1
|24.05.2024
|Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Артеменко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 336 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 1
|3data - RCloud by 3data 22 1
|Pexels 118 1
|Соколов Валентин 16 1
|Шадаев Максут 1237 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169009 2
|Франция - Французская Республика 8214 1
|Европа 25040 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.