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Нырков Евгений



07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем 1
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» 1
11.08.2023 R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Нырков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 651 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4131 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4529 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 59 1
Repository - Репозиторий 864 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 200 1
Linux OS 9988 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Путин Владимир 3183 1
Рустамов Рустам 416 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 507 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1230 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 579 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6715 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
Исламский банкинг - Исламский финтех - Islamic banking - Халяльные инвестиции - Мурабаха, договоры финансирования - Мудараба, депозитные договоры 7 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2363 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339231, в очереди разбора - 769906.
Создано именных указателей - 168042.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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