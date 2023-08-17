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АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика «Ред софт» в рамках технологического сотрудничества.

R-Style Softlab — разработчик программного обеспечения для финансовой сферы. В целях развития технологического сотрудничества компаний R-Style Softlab и «Ред софт» была установлена совместимость флагманских продуктов компаний — АБС RS-Bank и операционной системы «Ред ОС». По итогам тестирования банковская система продемонстрировала стабильную производительность на отечественной ОС.

RS-Bank —мультиплатформенная АБС, предназначенная для автоматизации банковской деятельности и ориентирована на крупных многофилиальных заказчиков. Решение рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках и представляет собой набор модулей, отвечающих за различные направления деятельности банка: обслуживание клиентов, работу с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, кредитование и депозиты, выпуск отчетности и т.д.

«Одна из ключевых задач финансовых компаний России — быстрый переход на отечественный технологии в рамках импортозамещения и безопасности данных. Чтобы помочь клиентам и гарантировать надёжную работоспособность нашей АБС, мы стремимся обеспечить доступность RS-Bank с учётом самых актуальных требований и обстоятельств. Совместимость с «Ред ОС» — один из шагов в этом направлении», — сказал Евгений Нырков, владелец продукта RS-Bank.

«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно.

Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

«Необходимость построения импортонезависимых программных комплексов для объектов КИИ — стратегическая задача, которая может быть выполнена исключительно за счет тесного сотрудничества между российскими разработчиками. Благодаря плодотворной работе с R-Style Softlab мы готовы обеспечить банкам работу одной из самых популярных на рынке АБС — RS Bank - на российской операционной системе «Ред ОС», которая входит в тройку лидеров рынка и уже зарекомендовала себя за счет своей надежности и развитой экосистемы», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Cистема RS-Bank совместима с отечественными операционными системами. Ранее ГК «Астра» R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытаний АБС получила официальный сертификат в рамках технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux, который гарантирует работоспособность совместного решения.

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