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РСХБ R-Style Softlab RS-Digital Ruble

RS-Digital Ruble  —  это коробочный продукт для старта работы с цифровым рублем для банков. Позволяет выполнить безопасную интеграцию с платформой Центрального Банка, организовать автоматизированное рабочее место сотрудника, а также выполнять все сценарии со счетом цифрового рубля в банк-клиенте.


31.03.2025 Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО 1
07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем 1
18.10.2024 РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 28 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
Apple Inc 12199 1
Цифра ГК 2452 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4205 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 2
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1067 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13921 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 113 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4077 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2983 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1545 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 599 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Pay - RS-Payments 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3263 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 687 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
Кузнецов Андрей 71 2
Нырков Евгений 3 1
Титова Евгения 5 1
Набиуллина Эльвира 97 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 896 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 1
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