RS-Digital Ruble — это коробочный продукт для старта работы с цифровым рублем для банков. Позволяет выполнить безопасную интеграцию с платформой Центрального Банка, организовать автоматизированное рабочее место сотрудника, а также выполнять все сценарии со счетом цифрового рубля в банк-клиенте.