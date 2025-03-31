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РСХБ R-Style Softlab RS-Digital Ruble
RS-Digital Ruble — это коробочный продукт для старта работы с цифровым рублем для банков. Позволяет выполнить безопасную интеграцию с платформой Центрального Банка, организовать автоматизированное рабочее место сотрудника, а также выполнять все сценарии со счетом цифрового рубля в банк-клиенте.
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 3
|R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
|Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 28 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
|Apple Inc 12199 1
|Цифра ГК 2452 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
|Кузнецов Андрей 71 2
|Нырков Евгений 3 1
|Титова Евгения 5 1
|Набиуллина Эльвира 97 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
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