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Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО

Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестровой записи ПО RS-Digital Ruble 27380. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab.

Внесение модуля в реестр позволит банкам использовать решение от R-Style Softlab с соблюдением требований о госзакупках и регулировании импортозамещения в ИТ-сфере.

RS-Digital Ruble — это готовый коробочный продукт для старта работы с цифровым рублем для банков. Позволяет выполнить безопасную интеграцию с платформой Центрального Банка, организовать автоматизированное рабочее место сотрудника, а также выполнять все сценарии со счетом цифрового рубля в банк-клиенте.

Коробочная версия продукта включает в себя оркестратор для гибкой настройки бизнес процессов и набор адаптеров для обработки сообщений Цифрового рубля. Также в состав решения входят сервис для взаимодействия со средствами криптографическойй защиты информации и удостоверяющим центром.

Модули RS-Digital Ruble позволяют проверить данные клиента в ЕСИА перед созданием кошелька для цифрового рубля, а также встроить в ДБО функциональность для работы физических и юридических лиц с новой формой валюты. При этом для пользователя операции в мобильном приложении проходят также, как и привычные безналичные операции.

Лидер проекта «Цифровой рубль» Андрей Кузнецов сказал: «Внедрение цифрового рубля требует координации между поставщиками ПО, разработчиками решений в области информационной безопасности, вендорами оборудования и различными департаментами банков. Мы как вендор предоставляем банкам готовое решение «полного цикла», берём на себя риски по объему изменений с фиксацией стоимости сопровождения. Мы не только внедряем наше решение «под ключ», но и оказываем услуги сопровождения, консультирования, проводим доработки под требования банка и помогаем обеспечить требуемый уровень информационной безопасности».

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