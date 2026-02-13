R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года

Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка, подвела итоги работы за 2025 год. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

По итогам года выручка компании выросла на 23,9% и составила 3,15 млрд руб. Чистая прибыль достигла 418 млн руб., что почти в 1,3 раза превышает показатель 2024 г.Рост финансовых показателей был обеспечен развитием собственных банковских ИТ-решений и расширением клиентской базы, которая выросла на 18%.

Одним из ключевых направлений стало развитие сервиса RS-Digital Ruble (комплексное решение по внедрению цифрового рубля). В марте 2025 г. решение было включено в реестр российского ПО Минцифры России (№ 27380). В течение года сервис прошел два обновления в соответствии с требованиями Банка России, подтвердив готовность к промышленной эксплуатации в условиях поэтапного обязательного подключения банков к инфраструктуре цифрового рубля. В настоящее время компания ведёт ряд проектов по внедрению цифрового рубля.

Значительное развитие получили решения в области ДБО. Платформы RS-Interbank для физических и юридических лиц были обновлены и включены в реестр российского ПО Минцифры России (RS-Interbank Business – № 30005, RS-Interbank Personal – № 29481). Корпоративное и розничное ДБО R-Style Softlab также прошли нагрузочные и функциональные испытания на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы» Банка России, подтвердив стабильность работы и совместимость импортозамещённых решений. Параллельно ведутся проекты внедрения ДБО в банках России и стран СНГ.

В числе наиболее востребованных решений 2025 г. – интеграционная платформа RS-Connect получила значительное развитие и была внедрена в ряде крупных банковских проектов. Платформа обеспечила банкам возможность выстраивать устойчивое взаимодействие с ГИС и иметь возможность подключения сразу нескольких модулей платформы RS-Connect Pro.

В 2025 г. был реализован проект внедрения импортозамещенной версии RS-FinMarkets, интегрированной с АБС RS-Bank в «Свой Банк» на отечественном технологическом стеке – базе данных PostgreSQL и операционной системе Astra Linux. Версия АБС RS-Bank v.6 Pro прошла нагрузочные и функциональные испытания на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы», подтвердив готовность к эксплуатации под высокой нагрузкой.

Параллельно компанией были подготовлены и выведены в практическое использование прикладные ИИ-продукты – ИИ-агент для HR, инструменты саммаризации и транскрибации встреч, а также ИИ-агент для разработчиков. В 2025 году направление искусственного интеллекта стало одним из приоритетов развития компании, в том числе как инструмент решения отраслевых задач в сфере АПК. Ключевым проектом года стало ИИ-решение – RS-Agro для распознавания болезней растений, предназначенное для автоматического выявления заболеваний сельскохозяйственных культур на основе анализа изображений.

Сергей Машурин, генеральный директор R-Style Softlab: «Прошедший год стал для R-Style Softlab этапом заметного роста и завершением трёхлетнего стратегического цикла. В 2025 г. компания выполнила Стратегию развития на 2023–2025 годы и все ключевые показатели эффективности, поставленные акционером. За этот период выручка выросла в два раза – с 1,5 млрд руб. в 2022 го. до 3,15 млрд руб. в 2025 г., а чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза – с 119 млн до 418 млн руб. Эти результаты стали итогом системной работы с ключевыми банковскими продуктами, развития критически важной цифровой инфраструктуры и усиления направлений ИИ, АПК и корпоративных платформ, что позволило компании выйти на новый уровень технологической и корпоративной зрелости и расширить присутствие как на российском рынке, так и в странах СНГ».

В 2025 г. R-Style Softlab взаимодействовала с девятью клиентами в странах СНГ, включая крупнейшие банки Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Выручка по международному направлению выросла на 22,7% – с 214,9 млн до 263,6 млн руб.

В 2025 г. R-Style Softlab существенно нарастила объем проектов, реализуемых через партнёрский хаб. Выручка увеличилась с 502,1 млн руб. в 2024 г. до 861,4 млн руб. в 2025 г. Рост показателей был обеспечен реализацией комплексных проектов, объединяющих собственные программные решения компании, продукты партнёров и поставку отечественного оборудования.