Разделы

ПО Финансовые результаты
|

R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года

Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка, подвела итоги работы за 2025 год. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

По итогам года выручка компании выросла на 23,9% и составила 3,15 млрд руб. Чистая прибыль достигла 418 млн руб., что почти в 1,3 раза превышает показатель 2024 г.Рост финансовых показателей был обеспечен развитием собственных банковских ИТ-решений и расширением клиентской базы, которая выросла на 18%.

Одним из ключевых направлений стало развитие сервиса RS-Digital Ruble (комплексное решение по внедрению цифрового рубля). В марте 2025 г. решение было включено в реестр российского ПО Минцифры России (№ 27380). В течение года сервис прошел два обновления в соответствии с требованиями Банка России, подтвердив готовность к промышленной эксплуатации в условиях поэтапного обязательного подключения банков к инфраструктуре цифрового рубля. В настоящее время компания ведёт ряд проектов по внедрению цифрового рубля.

Значительное развитие получили решения в области ДБО. Платформы RS-Interbank для физических и юридических лиц были обновлены и включены в реестр российского ПО Минцифры России (RS-Interbank Business – № 30005, RS-Interbank Personal – № 29481). Корпоративное и розничное ДБО R-Style Softlab также прошли нагрузочные и функциональные испытания на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы» Банка России, подтвердив стабильность работы и совместимость импортозамещённых решений. Параллельно ведутся проекты внедрения ДБО в банках России и стран СНГ.

В числе наиболее востребованных решений 2025 г. – интеграционная платформа RS-Connect получила значительное развитие и была внедрена в ряде крупных банковских проектов. Платформа обеспечила банкам возможность выстраивать устойчивое взаимодействие с ГИС и иметь возможность подключения сразу нескольких модулей платформы RS-Connect Pro.

В 2025 г. был реализован проект внедрения импортозамещенной версии RS-FinMarkets, интегрированной с АБС RS-Bank в «Свой Банк» на отечественном технологическом стеке – базе данных PostgreSQL и операционной системе Astra Linux. Версия АБС RS-Bank v.6 Pro прошла нагрузочные и функциональные испытания на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы», подтвердив готовность к эксплуатации под высокой нагрузкой.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Параллельно компанией были подготовлены и выведены в практическое использование прикладные ИИ-продукты – ИИ-агент для HR, инструменты саммаризации и транскрибации встреч, а также ИИ-агент для разработчиков. В 2025 году направление искусственного интеллекта стало одним из приоритетов развития компании, в том числе как инструмент решения отраслевых задач в сфере АПК. Ключевым проектом года стало ИИ-решение – RS-Agro для распознавания болезней растений, предназначенное для автоматического выявления заболеваний сельскохозяйственных культур на основе анализа изображений.

Сергей Машурин, генеральный директор R-Style Softlab: «Прошедший год стал для R-Style Softlab этапом заметного роста и завершением трёхлетнего стратегического цикла. В 2025 г. компания выполнила Стратегию развития на 2023–2025 годы и все ключевые показатели эффективности, поставленные акционером. За этот период выручка выросла в два раза – с 1,5 млрд руб. в 2022 го. до 3,15 млрд руб. в 2025 г., а чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза – с 119 млн до 418 млн руб. Эти результаты стали итогом системной работы с ключевыми банковскими продуктами, развития критически важной цифровой инфраструктуры и усиления направлений ИИ, АПК и корпоративных платформ, что позволило компании выйти на новый уровень технологической и корпоративной зрелости и расширить присутствие как на российском рынке, так и в странах СНГ».

В 2025 г. R-Style Softlab взаимодействовала с девятью клиентами в странах СНГ, включая крупнейшие банки Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Выручка по международному направлению выросла на 22,7% – с 214,9 млн до 263,6 млн руб.

В 2025 г. R-Style Softlab существенно нарастила объем проектов, реализуемых через партнёрский хаб. Выручка увеличилась с 502,1 млн руб. в 2024 г. до 861,4 млн руб. в 2025 г. Рост показателей был обеспечен реализацией комплексных проектов, объединяющих собственные программные решения компании, продукты партнёров и поставку отечественного оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Продажи российских серверов и СХД за год выросли почти вдвое

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще