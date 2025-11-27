Разделы

27.11.2025 R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка» 1
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий 1
14.02.2023 R-Style Softlab реализовала возможность работы с цифровыми финансовыми активами в системе RS-FinMarkets 1
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 1
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 1
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 1
16.09.2020 R-Style Softlab выпустила программный комплекс для автоматизации банковских операций на финансовых рынках 2

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 4
Oracle Corporation 6861 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2444 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3109 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72786 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57000 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1716 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8136 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12332 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22966 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31852 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27115 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13013 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2159 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2256 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 676 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1035 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2678 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33853 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 4
Microsoft Office 3938 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Dealing 7 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
НКТ - Р7-Офис 475 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1121 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 851 1
Microsoft Windows 16293 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Каримов Ринат 35 4
Мальцев Михаил 2 1
Панкратьева Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156242 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14472 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3043 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51125 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6487 4
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6335 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 370 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8513 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7253 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10205 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 218 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1688 1
Финансовый сектор - Кредитование - Межбанковский кредит - Межбанковское кредитование 20 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Налогообложение - АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 23 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25884 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 1
