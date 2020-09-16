R-Style Softlab выпустила программный комплекс для автоматизации банковских операций на финансовых рынках

R-Style Softlab объявила о появлении в своей линейке продуктов нового программного комплекса — RS-FinMarkets. Продукт предназначен для автоматизации операций банка на фондовом, срочном и валютном рынках, а также на рынке межбанковского кредитования и является результатом эволюционного развития программных комплексов RS-Securities и RS-Dealing.

RS-FinMarkets построен как единая система, но при этом предусматривает возможность автономной и гибкой работы в разрезе каждого из финансовых рынков.

Комплекс включает 10 подсистем: «RS-FinMarkets: Бэк-офис операций с ценными бумагами»; «RS-FinMarkets: Собственные облигации»; «RS-FinMarkets: Депозитарий»; «RS-FinMarkets: Финансовые инструменты срочных сделок и конверсионные операции»; «RS-FinMarkets: Учтенные векселя»; «RS-FinMarkets: Векселя банка»; «RS-FinMarkets: Репозитарий»; «RS-FinMarkets: НДФЛ»; «RS-FinMarkets: АРНУ на прибыль банка»; «RS-FinMarkets: Межбанковские кредиты и депозиты».

В основе нового продукта — контролируемая сквозная обработка бизнес-процессов.

Система охватывает весь цикл обработки сделки — от получения ее из внешних или фронт-офисных систем до выполнения проводок, отправки платежей и выпуска отчетов. По желанию пользователя в процесс обработки могут быть включены этапы контроля, такие как двойной ввод, формирование и квитовка подтверждений, квитовка платежей и пр.

Интеграционные возможности RS-FinMarkets позволяют обрабатывать свыше 200 интеграционных потоков при взаимодействии с фронт-офисом, биржей, системой SWIFT, банковской АБС и другими информационными системами.

В дистрибутиве системы реализовано свыше 300 форм отчетности по всем видам учета, включая бухгалтерский, внутренний и налоговый, а также большое количество сверочных отчетов и расшифровок для формирования отчетов ЦБ. Реализована поддержка всех способов заключения сделок и обмена подтверждениями, включая SWIFT, TELEX, СПФС.

Система RS-FinMarkets позиционируется компанией как «умное» решение, поскольку практически полностью автоматизирует работу специалиста бэк-офиса по сопровождению биржевых и внебиржевых операций на финансовых рынках, оставляя ему только функции мониторинга и управления инцидентами.

Для клиентов компании, являющихся пользователями систем RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6, переход на программный комплекс RS-FinMarkets будет произведен в рамках стандартного обновления на новый патч. Не изменятся и правила лицензирования ПО для автоматизации операций на финансовых рынках. Дальнейшего развития RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6 не предполагается.

В настоящее время продукт RS-FinMarkets проходит процедуру регистрации в Реестре российского ПО.