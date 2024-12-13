Панкратьева Анна
|13.12.2024
|R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 1
|08.04.2024
|R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий 1
Панкратьева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
|R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|Oracle Corporation 6688 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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