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Панкратьева Анна



13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 1
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панкратьева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Oracle Corporation 6688 1
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НКТ - Р7-Офис 380 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 6 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 20 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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