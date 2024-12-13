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R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные направления банковского бизнеса: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, формирование отчетности и другие сервисы.

С коробочной версией АБС клиенты смогут получить максимально преднастроенную систему с низкими затратами на внедрение типовой конфигурации. «Коробка» включает в себя предварительные настройки имеющейся в дистрибутиве функциональности.

Директор Департамента банковского ПО R-Style Softlab Анна Панкратьева: «R-Style Softlab хорошо понимает специфику работы банков сегмента СМБ и ориентируется при модификации текущих решений и разработке новых ИТ-продуктов как раз на потребности таких банков. Коробочный продукт призван снизить стоимость и уменьшить сроки внедрения системы для небольших банков, которые готовы изменить свои бизнес-процессы в сторону типовых, а также подойдет для клиентов, стартующих банковский бизнес «с нуля».

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АБС RS-Bank V.6 является импортозамещенным технологическим продуктом. В мультиплатформенной системе на российское программное обеспечение переведены все компонента системы. Платформенное решение реализовано на СУБД Postgres Pro, работает на операционных системах Astra Linux, использует в своей работе офисный пакет «Р7-Офис».

АБС RS-Bank V.6 PRO включена в реестр российского ПО (реестровая запись №24734), что позволяет использовать решение с соблюдением требований Федерального закона N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.

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