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Титова Евгения



07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем 1
15.08.2024 Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО 1
21.11.2023 Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми» 1
07.09.2022 «Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми 1
15.06.2022 «Сберкорус» снизил стоимость электронного документооборота с самозанятыми для компаний на 50% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Титова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 651 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 2
Цифра ГК 2433 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 2
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12556 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5287 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3877 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3837 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 80 2
Apple iOS 7827 2
Google Android 14030 2
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 136 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7464 1
Армения - Республика 2287 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 1
Казахстан - Республика 5544 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7625 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29176 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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