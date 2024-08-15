Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО

R-Style Softlab получила экспертное заключение совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО «InterBank RS Модуль «Самозанятые» требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского программного обеспечения. Реестровая запись произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июля 2024 г.

R-Style Softlab представила модуль по работе с самозанятыми в ноябре 2023 года.

Технологический стек продукта включает импортозамещенные технологии, в том числе сервер БД PostgreSQL, а также решения c открытым исходным кодом. Благодаря открытому API и возможностям интеграции «InterBank RS.Модуль «Самозанятые» может быть адаптирован под функциональные требования и брендинг любого банка, развивающего финансовое обслуживание плетельщиков НПД. Модуль открыт к интеграциям с другими банковскими, финансовыми и нефинансовыми сервисами и будет развиваться в соответствии с отраслевыми требованиями.

Модуль предусматривает внедрение во все сервисы ДБО по работе с физическими лицами: интернет-банк, приложение для iOS и Android, PWA. C помощью нового модуля клиенты банка могут пользоваться всеми функциями личного кабинета самозанятого внутри привычного мобильного приложения и интернет-банкинга: самостоятельно регистрироваться в Федеральной налоговой службе или перейти на обслуживание из другого банка, а также вести удобный расчёт с клиентами, формируя счета и чеки.

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

Пользователи могут оплачивать налоги, в том числе автоплатежом, а также просматривать статистику начислений и проверять справки о постановке на учёт и доходах.

Евгения Титова, руководитель направления разработки новых продуктов R-Style Softlab, сказала: «По данным на август 2024 г. в России зарегистрировано более 11 млн самозанятых. Более 38% их доходов регистрируется через платформы или банки-партнеры без использования приложения «Мой налог». Учитывая высокую динамику по числу регистраций самозанятых, мы создали базовый продукт, чтобы как можно больше банков предоставляли своим клиентам удобный инструмент для легальной работы прямо внутри мобильного приложения. Все интеграции с ФНС и сложная аналитика уже проработаны, а коробочное решение позволяет начать работу в оптимальные сроки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024