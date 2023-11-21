Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми»

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, представила новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми».

Модуль для работы самозанятыми клиентами банка — новая бизнес-инициатива в линейке решений платформы дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО) InterBank-RS. Решение включает в себя личный кабинет самозанятого в системе интернет-банкинга, а также мобильные версии для iOS, Android и PWA. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

C помощью нового модуля платформы InterBank-RS клиенты банка могут пользоваться всеми функциями кабинета плательщика налога на профессиональный доход (НПД) внутри привычного мобильного приложения и интернет-банкинга: проводить саморегистрацию, вставать на учет в Федеральной налоговой службе, либо перейти на обслуживание из другого банка, а также вести удобный расчет с клиентами, формируя счета и чеки.

Пользователи смогут оплачивать налоги, в том числе автоплатежом, а также просматривать статистику начислений и формировать справки о постановке на учет и доходах. Интеграционная доступность модуля позволяет адаптировать решение под функциональные требования и брендинг любого банка, развивающего финансовое обслуживание с самозанятыми. Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab уже интегрирован в систему ДБО «Россельхозбанка» InterBank-RS и доступен для клиентов банка.

Евгения Титова, владелец продукта RS:Self: «Можно с уверенностью сказать, что самозанятые сейчас формируют рынок новых банковских услуг. Для банков это новая активная, финансово грамотная аудитория. В результате работы с самозанятыми банки открывают новые возможности. Например, создание новых кредитных предложений, процессинг дополнительных платежей или последующий перевод клиентов из числа самозанятых на другие виды обслуживания. Модуль для работы с самозанятыми R-Style Softlab – удобное решение для интеграции в системы дистанционного банковского обслуживания. Для клиентов банка наш сервис может стать комфортным «цифровым офисом», позволяющим вести расчеты с клиентами, формировать чеки и вовремя оплачивать налоги»

Дарья Морозова, ведущий продуктовый маркетолог: «Интеграционная доступность модуля по работе с самозанятыми для систем дистанционного банковского обслуживания и автоматизированных банковских систем от R-Style Softlab позволяет предложить новый продукт не только российским банкам, развивающим финансовое обслуживание самозанятых, но и банкам СНГ. Функциональность модуля может быть адаптирована под законодательство других стран, в которых закреплен институт самозанятости: Белоруссия, Казахстан и Армения».

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Аналитический департамент компании R-Style Softlab провел исследование развития в России института самозанятых и информационной инфраструктуры, которая доступна людям, выбравшим такой способ официальной занятости. На начало 2023 г. в России было зарегистрировано 327 банков, однако базовые сервисы по регистрации в ФНС плательщиков НПД и уплаты налога на профессиональный доход предоставляли менее 10% из них.

По состоянию на 1 ноября 2023 года в России насчитывается 8,8 млн самозанятых. Согласно данным ФНС, большинство плательщиков НПД зарегистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1994 г. Предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.