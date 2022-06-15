«Сберкорус» снизил стоимость электронного документооборота с самозанятыми для компаний на 50%

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» снизила стоимость работы в онлайн-сервисе для подписания документов с самозанятыми и физическими лицами «Подписант» на 50%. Теперь стоимость отправки одного электронного документа начинается от 20 руб. (в 10 раз дешевле работы с бумажными документами).

Сервис поможет компаниям организовать полностью безбумажный юридически значимый документооборот с самозанятыми и физическими лицами и оперативно получать закрывающие документы, а для самозанятых и физлиц наличие подписанных документов поможет в урегулировании спорных ситуаций.

Теперь тарифы сервиса указаны с учетом НДС для того, чтобы стоимость стала понятной и прозрачной как для компаний, так и для самозанятых. Стоимость оформления одного документа теперь начинается от 20 руб. за один исходящий документ. При этом компания (юрлицо) платит только за исходящие документы, а для самозанятых сервис останется бесплатным.

С учетом новых тарифов экономия в сравнении с бумажным документооборотом (от 15 руб. печать одного листа А4, 60-70 руб. на отправку одного заказного письма или 150 руб. за доставку курьером) составит 90%.

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«Оформление одного документа в бумажном виде, включая закупку бумаги, печать, отправку почтой или курьером обходится в среднем в 200 руб., а сроки подписания могут варьироваться от 3 до 7 рабочих дней. «Подписант» помогает компаниям сократить затраты на логистику и хранение документов на 90% и на 70 % сократить время на подписание документов и возврат «закрывашек», — сказала руководитель сервиса «Подписант» в «Сберкорусе» Евгения Титова.

Сегодня в «Подписанте» зарегистрировано более 9,5 тыс. компаний, отправлено более 3,5 тыс. пакетов документов.