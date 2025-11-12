Разделы

Эксперты группы ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2025

11 ноября 2025 года в Москве прошло масштабное событие IT-рынка – CNews Forum 2025. ЛАНИТ стал стратегическим партнером форума. Эксперты группы выступили с докладами в секциях «Искусственный интеллект», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровая трансформация».

landevai.jpg


Эксперт по внедрению гибких методологий разработки департамента корпоративных систем ЛАНИТ Артём Сусеков рассказал, почему 87% ИИ-проектов в России не доходят до промышленного использования и как этого избежать. Спикер отметил, что платформа Landev AI помогает комплексно решать задачи управления жизненным циклом ИИ-проектов и привел примеры ее успешного использования. Посетители стенда ЛАНИТ смогли увидеть в реальном времени, как с помощью Landev AI можно реализовать оркестрацию различных ИИ-моделей, централизованный контроль затрат (экономия 40% на API) и дашборды.

В секции «Цифровизация финансового сектора» эксперты из Сбербанка поделились опытом совместных проектов с компанией bpm. Управляющий директор — начальник управления кредитования корпоративного бизнеса Григорий Неваров рассказал о переходе от Pega-монолита к мультиагентному AI-driven кредитному конвейеру, а управляющий директор — начальник управления развития технологий рисков корпоративно-инвестиционного бизнеса Денис Малахов обозначил ключевые векторы, с помощью которых ИТ-руководители могут ускорить развитие бизнес-продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Миссия компании bpm – автоматизация перемен. На своем стенде команда bpm продемонстрировала, как современные технологии ускоряют цифровую трансформацию финансовых организаций: от комплексной автоматизации бизнес-процессов и технологического консалтинга до предпроектных исследований для эффективного вывода новых продуктов на рынок. Посетители стенда познакомились с тем, как происходит интеллектуальное распознавание документов с помощью ИИ. Директор по развитию бизнеса bpm Максим Волошинов поделился с участниками форума практическими кейсами проектов по созданию комплексного учета факторинговых операций и автоматизации кредитных процессов.

Панельная дискуссия «Новый бизнес-ландшафт: как ИТ формируют конкурентное преимущество» стала площадкой для обсуждения роли ИИ, информационной безопасности и стратегического планирования. В дискуссии приняли участие Вадим ГригоренкоРоссельхозбанк»), Максим ЛобановВосток-Сервис»), Сергей Воронцов («Московское электронное образование») и Тимур Малин (ВЭБ.РФ). Они рассказали, как цифровая архитектура влияет на устойчивость бизнеса, каким образом в компаниях выстроено взаимодействие между ИБ и ИТ и за счет чего подходы, которые зародились в ИТ – data-driven управление, машинное обучение и аналитика, – сегодня активно переходят в другие сферы бизнеса. Эксперты уделили отдельное внимание применению ИИ в риск-аналитике, мониторинге процессов, а также в логистике и снабжении. Модератором выступил Кирилл Дианов, руководитель направления облачной интеграции компании «Онланта».

Техника

Наука

