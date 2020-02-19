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«Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации

«Почта России» и Automation Anywhere приступили к созданию комплекса интеллектуальной роботизации и автоматизации бизнес-процессов.

RPA (Robotic Process Automation) – это технология для автоматизации бизнес-процессов. В результате применения RPA создаются компьютерные программы-роботы, имитирующие действия человека в различных системах и приложениях. RPA способна роботизировать любую работу, для которой можно создать алгоритм. Внедрение подобного инструмента соответствует ключевым целям стратегии «Почты России», направленным на цифровую трансформацию бизнеса и планомерную цифровизацию рабочих процессов.

Договор на проведение данной работы подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков и исполнительный директор компании «Новейшие цифровые технологии» Рави Сачдев.

Инфороботы помогают освобождать персонал от необходимости участия в рутинных операциях и дают возможность сотрудникам сконцентрироваться на решении сложных задач. Реализация проекта в «Почте России» позволит повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения числа ручных операций. Одной из основных задач инновационной программы является рост качества обслуживания клиентов и повышение эффективности внутренних процессов.

«Разбор часто повторяющихся инцидентов и ИТ-проблем уже сейчас могут эффективно делать инфороботы. Например, ежедневные бухгалтерские операции или заявление на отпуск: инфоробот берет эту информацию, осуществляет необходимые проверки, оформляет соответствующий приказ и проводит транзакции в учетной системе. Работа становится более эффективной, быстрой и качественной, а риск возникновения ошибок на местах сводится к минимуму», – сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.

«"Почта России" имеет стратегически важное значение для страны. Наша компания готова вложить все свои ресурсы и экспертизу для эффективного внедрения информационных технологий в бизнес-процессы ведущего логистического оператора. Мы хотим, чтобы услуги почтовой связи на всей территории Российской Федерации стали более продуктивными, удобными и востребованными. В результате выиграют и сотрудники, и клиенты», – отметил исполнительный директор компании «Новейшие цифровые технологии» Рави Сачдев.

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