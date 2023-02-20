Navicon предложит клиентам российский RPA

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с компанией «Примо РПА». Благодаря их сотрудничеству клиенты Navicon получат доступ к отечественной системе роботизации бизнес-процессов Primo RPA, способной полноценно заменить продукты от глобальных ИТ-вендоров. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Из-за ухода с отечественного рынка зарубежных ИТ-вендоров перед российскими компаниями встал вопрос миграции на отечественные платформы RPA. Система Primo RPA — полноценная российская альтернатива RPA-решениям от мировых лидеров рынка, таких как UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon. Благодаря партнерству с «Примо РПА» Navicon сможет предлагать клиентам привычный уровень роботизации даже в условиях санкционных ограничений.

RPA-инструменты можно применять для автоматизации ряда таких задач, как обработка первичных бухгалтерских документов, настройка ответов ботов в службах поддержки, планирование цепочки поставок и во многих других операциях. Программные роботы Primo RPA способны в круглосуточном режиме выполнять рутинные операции, полностью исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

Primo RPA подходит для бизнес-процессов в крупных компаниях со множеством разрозненных ИТ-систем — в решении предусмотрены инструменты и компоненты интеграции, позволяющие настроить взаимодействие с большинством российских и зарубежных бизнес-приложений. Платформа имеет модульную архитектуру и поддерживает миграцию проектов из внешних систем — заказчики могут в сжатые сроки перейти с зарубежной платформы на Primo RPA.

На платформе можно работать в режимах No-code, Low-code и Only-code. То есть ее могут использовать для решения бизнес-задач как сотрудники, не обладающие глубокими компетенциями в ИТ, так и разработчики и центры компетенций крупных компаний, которые используют продукт для нетиповых задач. Таким образом, благодаря сотрудничеству с «Примо РПА» клиенты Navicon получат гибкое и масштабируемое решение для роботизированной автоматизации бизнес-процессов, которое поможет им перевести ряд рутинных процессов в «цифру», сократить объем ручного труда сотрудников и ускорить выполнение простых операций.

«Navicon продолжает расширять портфель отечественных решений для автоматизации бизнеса. Подход, который предлагает Primo RPA, позволяет до 35% сократить себестоимость процессов за счет передачи роботу повторяемых операций и высвободить рабочее время сотрудников на решение более сложных креативных задач. Сейчас мы наблюдаем высокий спрос на такой подход и рады предложить нашим клиентам надежное отечественное решение, способное закрыть все задачи по роботизации процессов в условиях ускоренного импортозамещения», — сказал Никита Егоров, руководитель департамента CRM, Navicon.

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«Российский рынок даже в условиях экономической нестабильности и ухода зарубежных вендоров продолжает развиваться — бизнес понимает, что автоматизация рутинных задач позволяет сократить издержки и сделать бизнес-процессы более эффективными, а производительность сотрудников — высокой. И мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компанией Navicon, обладающей обширной экспертизой в автоматизации отраслевых компаний. Партнерство позволит нам расширить каналы продаж платформы Primo RPA и вывести цифровизацию российского бизнеса на новый уровень», — отметил Артем Виноградов, коммерческий директор «Примо РПА».

В дальнейших планах компаний Navicon и «Примо РПА» — развитие совместной экспертизы и первые пилотные внедрения.

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Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий.