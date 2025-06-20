В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров

Сбербанк и правительство Курганской области займутся подготовкой ИТ-профессионалов для обеспечения долгосрочных потребностей экономики региона. Cоглашение об этом заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны будут развивать образовательные программы в сфере ИТ и создавать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, обмениваться лучшими практиками и экспертизой, внедрять цифровые технологии и современные методы образования.

В Курганской области планируют открыть «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбербанка, которая дает возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. «Школа 21» открывает возможности для всех, кто хочет войти в сферу цифровых технологий: здесь каждый может получить практические навыки программирования, машинного обучения, работы с базами данных и сетями и многое другое. Эти знания помогут начать путь в сфере цифровых технологий, построить карьеру и стать востребованным цифровым инженером.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Внедрение передовых технологических решений, подготовка профессионалов и цифровизация ключевых отраслей помогут региону повысить свою конкурентоспособность. Наше соглашение — один из этапов формирования цифровой экономики Курганской области. Мы открыты к сотрудничеству и готовы помогать необходимыми ресурсами, включая новейшие цифровые технологии и сервисы».

Вадим Шумков, губернатор Курганской области: «За пять лет в 6,5 раза в Курганской области выросло количество субъектов ИТ-бизнеса, и в два раза увеличился оборот. Уже на стадии обучения в созданных в последние несколько лет ИТ-колледже и ИТ-институте студенты трудоустраиваются в ИТ-компании. И сами ИТ-компании активно участвуют в подготовке кадров. В этом году проектируем строительство ИТ-технопарка с общим объемом инвестиций до миллиарда рублей и очень интересными опциями внутри. В следующем планируем начать строительство. Кроме того, в Кургане строится ИТ-центр компании «Такстелеком». Потому потребность в квалифицированных ИТ-специалистах вырастет кратно, и, безусловно, проект, который планируется реализовать в рамках соглашения со Сбером, поможет нам в решении кадровых вопросов».