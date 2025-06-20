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Такстелеком
«Такстелеком» с 2011 года работает в сфере разработки ПО. Одно из приоритетных направлений развития — разработка и поддержка отраслевого программного обеспечения для автоматизации бизнеса такси. Решения компании позволяют автоматизировать работу такси, таксопарков, диспетчерских. Компания «Такстелеком» разрабатывает БД Maindb, которая обеспечивает хранение большого объёма информации и автоматизацию работы по приёму и обработке онлайн-заказов, по оформлению и сопровождению заказов на услуги перевозки пассажиров, грузов и т. д.
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров 1
|12.09.2024
|Cloud4Y предоставляет облачную инфраструктуру для «Такстелеком» 1
Такстелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3579 1
|Cloud4Y 294 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
|Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
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