«Такстелеком» с 2011 года работает в сфере разработки ПО. Одно из приоритетных направлений развития — разработка и поддержка отраслевого программного обеспечения для автоматизации бизнеса такси. Решения компании позволяют автоматизировать работу такси, таксопарков, диспетчерских. Компания «Такстелеком» разрабатывает БД Maindb, которая обеспечивает хранение большого объёма информации и автоматизацию работы по приёму и обработке онлайн-заказов, по оформлению и сопровождению заказов на услуги перевозки пассажиров, грузов и т. д.