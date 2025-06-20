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Такстелеком


«Такстелеком» с 2011 года работает в сфере разработки ПО. Одно из приоритетных направлений развития — разработка и поддержка отраслевого программного обеспечения для автоматизации бизнеса такси. Решения компании позволяют автоматизировать работу такси, таксопарков, диспетчерских. Компания «Такстелеком» разрабатывает БД Maindb, которая обеспечивает хранение большого объёма информации и автоматизацию работы по приёму и обработке онлайн-заказов, по оформлению и сопровождению заказов на услуги перевозки пассажиров, грузов и т. д. 

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров 1
12.09.2024 Cloud4Y предоставляет облачную инфраструктуру для «Такстелеком» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Такстелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3579 1
Cloud4Y 294 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 66 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3919 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21266 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11805 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 1
Такстелеком - Maindb 1 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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