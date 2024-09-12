Cloud4Y предоставляет облачную инфраструктуру для «Такстелеком»

Компания-разработчик программного обеспечения «Такстелеком» арендует у провайдера GPU-сервера и другую виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

«Такстелеком» с 2011 г. работает в сфере разработки ПО. Одно из приоритетных направлений развития — разработка и поддержка отраслевого программного обеспечения для автоматизации бизнеса такси. Решения компании позволяют автоматизировать работу такси, таксопарков, диспетчерских. Поскольку они построены с использованием облачных технологий, то работать в ПО от «Такстелеком» можно из любой точки мира на устройстве, подключенном к интернету.

Компания «Такстелеком» разрабатывает БД Maindb, которая обеспечивает хранение большого объема информации и автоматизацию работы по приему и обработке онлайн-заказов, по оформлению и сопровождению заказов на услуги перевозки пассажиров, грузов и т. д. К поставщикам облачных услуг «Такстелеком» обратилась с целью повышения эффективности работы баз данных и отказоустойчивости систем.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Yв сжатые сроки предоставил компании-разработчику виртуальные сервера с GPU, которые обеспечивали нужный уровень производительности и безопасности. При аренде виртуальных серверов с графическим процессором Nvidia от Cloud4Y компании могут выбрать готовую конфигурацию или собрать свой сервер. Специалисты провайдера настроили и развернули ресурсы под требования «Такстелеком», и в дальнейшем помогали решать возникающие вопросы.

Благодаря миграции в облако «Такстелеком» увеличила скорость обработки данных, обеспечив клиентам и партнерам более комфортные условия для работы в разрабатываемом компанией ПО.