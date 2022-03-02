Минэкономразвития сократило для лицензирования и разрешительной деятельности срок оказания услуги и количество запрашиваемых документов

1 марта 2022 г. вступили в силу изменения в Закон о лицензировании (№ 99-ФЗ), направленные на упрощение и цифровизацию процессов получения лицензий.

Ранее постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, был расширен список участников эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. В него вошли еще 25 федеральных министерств и ведомств, а также региональные органы власти, ответственные за выдачу тех или иных разрешительных документов. В числе новых участников – Минстрой, Минпромторг, Минтруд, Минобрнауки, Минсельхоз, Минкультуры, Роскомнадзор, Росреестр, Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росгидромет, Росморречфлот, Федеральная пробирная палата.

Эксперимент по автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 г. С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов.

«Мы ведем системную работу по помощи бизнесу – убираем лишние процедуры и барьеры в лицензировании, уменьшаем сроки предоставления лицензий, делаем процесс удобным и комфортным. Например, 1 марта вступили в силу поправки благодаря которым появилась возможность дистанционного получения или продления лицензий», – сказал директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразития России Александр Вдовин.

Для 54 лицензируемых видов деятельности (порядка 600 тыс. лицензий) изменения позволят в два-три раза сократить сроки предоставления лицензии (сейчас 45 рабочих дней), проверять заявителей на получение лицензий дистанционно без фактического выезда на место.

«Все лицензии можно будет получить в электронном виде. Не надо будет больше возиться с бумагами – все, что есть у государства, больше не нужно направлять. В итоге документов подается почти в два раза меньше», – сказал президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

До конца 2022 г. в рамках эксперимента будут автоматизированы более 250 видов разрешений.

«Уже приняты изменения в Закон о лицензировании, которые, позволят с 1 марта получать лицензию не за 45 рабочих дней, а значительно быстрее. Также важно, что теперь если меняется название улицы или почтовый индекс – орган власти сам будет менять эти данные в реестре лицензий на основании данных из других информационных систем. Раньше приходилось ее переоформлять на основании заявления», – отметил Алексей Репик.

В рамках эксперимента на 59% сократился срок оказания услуги, количество запрашиваемых у заявителей документов сокращено в два раза.

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В настоящее время ведомствами проведена работа по приведению подзаконных актов в соответствие новому регулированию.

По результатам этой работы могут быть сделаны следующие выводы:

- средний срок предоставления лицензии будет составлять 25,5 рабочих дней;

- для 27 видов деятельности при предоставлении лицензии предусмотрена возможность проведения дистанционной оценки без выезда на место;

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- для 10 видов деятельности предусмотрена исключительно документарная оценка, проводимая при предоставлении лицензии, без выезда на место.

Для систематизации и учета сведений в сфере лицензирования начал функционировать Единый реестр учета лицензий, который будет содержать информацию о всех выданных лицензиях и в будущем об иных разрешениях. Это позволит оперативно собирать информацию по разрешительным режимам и проводить необходимую аналитику.

Алексей Репик отметил позитивный взгляд на эксперимент по оптимизации и автоматизации разрешений: «В рамках эксперимента создаются целевые модели предоставления разрешений, максимально упрощающие процессы их получения (к примеру, замена получения документов от заявителей на межведомственные запросы или переход на дистанционный формат оценки бизнеса). Хорошая практика того, как можно протестировать новые решения».