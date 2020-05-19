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Власти разрешат торговать лекарствами через интернет. Но только аптекам со своими курьерами и 10 точками продаж

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce
, Текст: Дмитрий Степанов
Правительство России утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств. Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. После этого аптека, имеющая веб-сайт, доступ к курьерским услугам и не менее 10 торговых точек, сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

Утверждены правила дистанционной торговли лекарствами

Доставку лекарств в России можно будет заказать по телефону или онлайн. Дистанционно безрецептурными медпрепаратами разрешат торговать аптекам за исключением ИП, имеющим доступ к курьерским услугам, располагающим собственным сайтом в интернете или мобильным приложением и представленным не менее чем 10 торговыми точками по всей стране. Эти и другие требования к будущим онлайн-аптекам, а также порядок выдачи разрешений на торговлю, непосредственно продажу и доставку лекарств 16 мая 2020 г. утвердило Правительство России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Правительства government.ru.

Согласно документу, среди прочих важных критериев – наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года.

Помещения аптеки или места для хранения сформированных заказов должны быть оборудованы в соответствии с правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарств (утверждается Минздравом). Также аптека должна быть подключена к электронной системе платежей и/или располагаться платежными терминалами.

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Правительство России утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств

Кроме того, у желающей торговать онлайн аптеки должна быть собственная курьерская служба или договор с фирмой, предоставляющей такие услуги. Причем курьеров необходимо обеспечить оборудованием, позволяющим поддерживать определенный температурный режим – оно понадобится при транспортировке так называемых термолабильных препаратов, которые теряют свои свойства из-за неподходящей температуры.

Заказчик лекарства сможет отказаться от доставленного без объяснения причин. Однако, если претензии по поводу качества товара у него отсутствуют, услуги курьера все равно придется оплатить.

Получение и отзыв разрешения на дистанционную торговлю

Разрешение на дистанционную торговлю медикаментами и доставку лекарств в течение пяти дней после подачи заявки будет выдавать Росздравнадзор. Подача заявления на получение соответствующего разрешения будет доступна в том числе и через интернет.

Лишиться разрешения можно будет, к примеру, за двукратное привлечение к административной ответственности по статьям КоАП РФ 14.4 («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований») и 6.33 («Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»). Прочие причины включают прекращение действия лицензии аптечной организации и нарушение описанных в данном постановлении правил.

История вопроса

Первые предложения о необходимости регулирования онлайн-торговли лекарствами в России, как сообщал CNews, появились еще в октябре 2017 г. Их высказал тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках заседания Правительства России.

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли. Продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта», – сказал Медведев.

Следующим этапом стала подготовка законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных препаратов через интернет. Он был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 г., однако дальнейшее его движение было приостановлено.

В марте 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Российская ассоциация аптечных сетей тогда выступила против инициативы. В ней посчитали, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 она может привести к росту числа заболевших, поскольку, получив лекарства и сбив симптомы люди не устранят причину болезни и продолжат заражать других.

1 апреля 2020 г. Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла пакет поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части розничных интернет-продаж лекарственных препаратов. Коме того, Путин также подписал пакет поправок в статью 238-1 Уголовного кодекса, которые усиливают ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАДов в интернете.

2 апреля 2020 г. CNews сообщил о том, что на совещании Президента с членами Правительства глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил запустить продажи лекарств через портал госуслуг. По задумке министра, новый сервис должен облегчить жизнь россиянам и гарантировать отсутствие фармацевтического контрафакта.

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