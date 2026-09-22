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AYR Capital Аюр-Капитал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.09.2026
|Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 2
|14.02.2022
|Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 3
AYR Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Александр 89 2
|Васильев Дмитрий 78 2
|Штернлиб Теймур 28 2
|Бровко Эрик 8 2
|Шкипин Виктор 14 2
|Клюка Константин 1 1
|Клюка Федор 1 1
|Дуров Павел 329 1
|Делицын Леонид 139 1
|Евтушенков Владимир 220 1
|Дерипаска Олег 42 1
|Брусилова Елена 7 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 66 1
|Самойлов Роман 17 1
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 72 1
|Рогачев Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.