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AYR Capital Аюр-Капитал

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 Бывший свиновод и поставщик кофе из Уганды купил 45% в «Здоровье.ру». От долей избавились экс-топ Сбербанка и ИТ-шники 2
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

AYR Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 494 2
Biocad - Биокад 101 2
Крок - Croc 1970 1
Telegram Group 2991 1
OpenAI 600 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 159 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 84 2
Bayer AG - Байер 86 2
AstraZeneca - АстраЗенека 68 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 11 2
Некстстеп 3 2
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Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Альфа-Банк 1988 1
Apteka.ru - Аптека.ру 13 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 27 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1863 2
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1283 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 483 1
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Buffett Warren - Баффет Уоррен 66 1
Самойлов Роман 17 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 72 1
Рогачев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168005 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 736 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10509 2
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2158 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7576 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9190 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2211 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
Зоология - наука о животных 2908 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 81 1
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Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 142 1
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Forbes - Форбс 1015 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 78 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 662 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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