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Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии

Бизнес Техника

Vivo и Zeiss объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства с целью совместного продвижения и развития инноваций в области мобильной фотографии. Первая совместно разработанная система съемки vivo Zeiss будет воплощена в новой vivo X60 Серии.

В рамках партнерского соглашения vivo и Zeiss создадут «Лабораторию визуализации vivo Zeiss», совместную программу исследований и разработок по внедрению инновационных технологий мобильной фотографии для флагманских смартфонов vivo. Стратегическое многогранное сотрудничество призвано позволить vivo и Zeiss использовать потенциал друг друга и продвигать технологии мобильной фотографии.

В дополнение к совместной программе исследований vivo и Zeiss запустят кампанию vivo Zeiss Master Photographers, направленную на продвижение совместно разработанной системы обработки изображений vivo Zeiss.

«Благодаря партнерству технология обработки изображений Zeiss будет доступна для большего числа потребителей. Основываясь на синергии оптических знаний и новых цифровых технологий, vivo и Zeiss намерены сделать стратегическое сотрудничество отправной точкой для создания новых фото технологий, расширения творческих возможностей пользователей для того, чтобы поддержать долгосрочное и здоровое развитие индустрии», – сказал Спарк Ни, старший вице-президент и директор по маркетингу компании vivo.

«Партнерство между vivo и Zeiss — это развитие мобильной фотографии, – отметил Йорг Шмитц, глава потребительских товаров Zeiss. – Многолетний опыт Zeiss в области оптических технологий и визуализации позволит vivo улучшить качество фотографии на своих флагманских смартфонах».

За последние 25 лет компания vivo достигла глубокого понимания потребностей потребителей посредством всесторонних исследований. Благодаря усилиям в области научных исследований и инноваций, ориентированных на потребителя, компания разработала поколения мобильных продуктов, пользующихся одобрением и доверием потребителей. В эпоху мобильной фотографии vivo предвосхитила высокий спрос мирового потребления на инновации в этой области и считает ее одним из наиболее важных направлений для удовлетворения потребностей потребителей в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день компания vivo создала научно-исследовательские центры по всему миру, в которых работает более 700 сотрудников.

Vivo и Zeiss имеют общие цели, делая акцент на передовых технологиях и передовом дизайне. Взаимное сходство компаний проложит путь к инновациям, определив прочную основу, формирующую постоянное стратегическое глобальное партнерство в области мобильной фотографии.

Vivo и Zeiss будут работать вместе, чтобы способствовать развитию индустрии фотографии с упором на дополнительные возможности. С одной стороны, оптические технологии и опыт Zeiss позволят значительно улучшить оптические характеристики мобильной обработки изображений, подняв мобильную фотографию флагманских смартфонов vivo на новый уровень. С другой стороны, компания vivo, имеющая 380 млн пользователей по всему миру, хорошо понимает предпочтения потребителей в области мобильной обработки изображений. Благодаря совместной разработке и производству оптических компонентов с Zeiss, в сочетании с интегрированными фотовозможностями vivo, vivo предоставит потребителям во всем мире более привлекательный, простой в использовании и более профессиональный опыт мобильной съемки.

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