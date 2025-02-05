Кусов Валентин
|05.02.2025
|Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
Кусов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
|Белова Екатерина 2 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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