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Кусов Валентин



05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кусов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ростелеком 9749 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 8 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Почта России ПАО 2119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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