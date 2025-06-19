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Де-Мондерик Алексей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 2
15.08.2022 «Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены 3
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство 1
17.05.2012 Бизнесы Евгения и Натальи Касперских окончательно разошлись 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Де-Мондерик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 4
InfoWatch - Инфовотч 1048 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
КАМИ 29 1
Yandex - Яндекс 7810 1
Lenovo Group 2311 1
General Atlantic - GA 27 1
Альфа-Банк 1801 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 8 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 26 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7551 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Европа 24414 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 218 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 2
Forbes - Форбс 866 1
RTVi - Russian Television International 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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