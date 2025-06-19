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Де-Мондерик Алексей
УПОМИНАНИЯ
Де-Мондерик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 4
|InfoWatch - Инфовотч 1048 2
|Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
|КАМИ 29 1
|Yandex - Яндекс 7810 1
|Lenovo Group 2311 1
|General Atlantic - GA 27 1
|Альфа-Банк 1801 1
|Спортмастер - Sportmaster 181 1
|O1 Properties - О1 Пропертиз менеджмент 8 1
|Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 26 1
|Касперский Евгений 326 2
|Касперская Наталья 299 2
|Богданов Вадим 5 2
|Шифон Татьяна 1 1
|Худокормов Игорь 1 1
|Волож Аркадий 255 1
|Несис Александр 6 1
|Мечетин Александр 1 1
|Марей Алексей 15 1
|Фартушняк Николай 1 1
|Грачев Павел 2 1
|Волож Юрий 1 1
|Дойхен Дмитрий 1 1
|Левитин Игорь 35 1
|Волож Анна-Эстер Аркадьевна 1 1
|Мраморнова Татьяна 1 1
|Левитин Леонид 1 1
|Минц Борис 4 1
|Мишин Глеб 70 1
|Волож Тимофей 1 1
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