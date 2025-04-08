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LEED Standart The Leadership in Energy & Environmental Design



08.04.2025 Владимир Романов, Eurolan: Экономия сегодня может обернуться значительными затратами завтра 1
18.04.2022 «Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников 1
07.07.2020 «Тион» и «Ситиэйр» разработали платформу MagicAir.PRO 1
25.10.2018 Delta Electronics объявила о завершении строительства первого в мире «зеленого» ЦОДа 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России 1
11.12.2013 В Сколково откроется исследовательский центр Schneider Electric 1
04.07.2012 «Сбербанк» выбирает подрядчика для строительства технопарка в «Сколково»: первый этап конкурса 1
02.07.2012 «Сбербанк» ищет подрядчика для создания инженерной инфраструктуры своего ЦОДа в «Сколково»: итоги первого этапа конкурса 1
20.06.2012 «Астерос» взял курс на «зеленое» строительство 1
01.02.2011 В Нью Йорке создан Центр инноваций для стимулирования «зеленого» строительства 1
27.01.2011 В Иркутской области могут появиться «умные» дома 1
23.12.2010 Под Петербургом построят "зеленый" микрорайон 1
10.12.2010 Технологии «зеленого» строительства пройдут апробацию в Сколково 1
26.11.2010 Петербургский офисный центр станет первым LEED Gold зданием в России 1
29.07.2010 Фонд РЖС, Ростехнологии и Роснано займутся строительством «умных» домов 1
27.07.2010 «Роснано» и Фонд РЖС намерены расширить применение инновационных материалов в строительстве 1
10.06.2010 Начало июня: умные дома будут строить в регионах 1
24.05.2010 ЖКХ переходит на нанотехнологии 1
16.04.2010 Строительному рынку необходимы «зеленые» стандарты 1
01.04.2010 В Германии появился «зеленый» офис 1
11.07.2007 McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks 1
07.11.2006 Синхротронное излучение преображает представления о живой природе 1
07.11.2006 Синхротронное излучение преображает представления о живой природе 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

LEED Standart и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 2
Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Schneider Electric 576 1
Ниеншанц 122 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
CityAir - СитиЭйр 4 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Samsung Electronics 10331 1
IBM - International Business Machines Corp 9460 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Google LLC 11891 1
Crestron 100 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Extron Electronics 62 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 2
Аммоний АО 17 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Van Aken Architects - Ван Акен Аркитектс 2 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 1
Магнит Косметик 34 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Администрация Барнаула 16 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1239 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 323 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2213 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 542 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 3
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 567 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1051 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6382 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8576 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 525 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1001 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6409 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 1
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 1
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D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 1
Delta ЦОД в Уцзяне 1 1
Тион MagicAir 2 1
TP-Link Powerline 42 1
Siemens Totally Integrated Power - концепция комплексного энергоснабжения 1 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 217 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Чубайс Анатолий 214 3
Поляков Алексей 15 3
Вексельберг Виктор 153 2
Пасеков Владимир 24 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Гутман Виктор 17 2
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Альев Владимир 3 2
Цицин Константин 9 1
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Швеция - Королевство 3635 2
Европа 21862 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
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