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LEED Standart The Leadership in Energy & Environmental Design
LEED Standart и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 214 3
|Поляков Алексей 15 3
|Вексельберг Виктор 153 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Гутман Виктор 17 2
|Hirschmugl Carol - Хиршмугль Кэрол 2 2
|Альев Владимир 3 2
|Цицин Константин 9 1
|Тиманов Александр 5 1
|Орлов Степан 11 1
|Козлова Елена 18 1
|Ресин Владимир 8 1
|Семенов Михаил 23 1
|Бяков Юрий 42 1
|Глушатова Марина 1 1
|Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
|Титов Денис 4 1
|Савкина Юлия 2 1
|Поточны Мирослав 2 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Колупаев Вадим 1 1
|Зотов Алексей 45 1
|Мезенцев Дмитрий 20 1
|Соломонов Дмитрий 1 1
|Цыцин Сергей 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Швец Дмитрий 4 1
|Аллаяров Ирек 2 1
|Пасеков Михаил 1 1
|Уринсон Михаил 1 1
|Калашников Евгений 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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