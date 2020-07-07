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«Тион» и «Ситиэйр» разработали платформу MagicAir.PRO

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Тион» и «Ситиэйр» объявили о выпуске MagicAir.PRO –платформы, включающей комплекс инженерных и IT-решений по созданию комфортного, здорового и безопасного микроклимата в офисных и других бизнес-помещениях. Микроклимат - один из ключевых факторов, который влияет на самочувствие, здоровье и продуктивность сотрудников. По данным исследования Института устойчивого развития при Оксфордском университете, при комфортных параметрах воздушной среды задачи решаются на 12% качественнее и до 60% быстрее. Ученые утверждают, что на эффективности работы сказывается и восприятие: если человек считает, что качество воздуха низкое, продуктивность уменьшается.

Платформа MagicAir.PRO позволяет в режиме реального времени измерять параметры воздушной среды в помещении и управлять ими в автоматическом режиме. Информация о качестве воздуха становится доступной для сотрудников.

MagicAir.PRO уже внедрена в смарт-офисах SOK City - открывшемся в июне в башне «Федерация» первом в России и СНГ «зеленом» коворкинге, сертифицированном по LEED Standart (The Leadership in Energy & Environmental Design). Площадка SOK City включает в себя 969 рабочих мест, 2 большие лаунж-зоны с кофе-поинтами, тренажерный зал, 2 душевые кабины, 6 переговорных, 9 телефонных кабин. Во всех кабинетах на четвертом этаже установлены базовые станции MagicAir.PRO, информация о качестве воздуха на каждом рабочем месте в режиме реального времени доступна на большом сенсорном экране в общей зоне коворкинга, а также онлайн. Результаты измерений интуитивно понятны: индекс качества воздуха в помещении имеет десятибалльную шкалу и устроен по принципу светофора. Значения окрашиваются в зеленый, желтый и красный цвет, а также сопровождаются короткими пояснениями и рекомендациями.

Для создания и поддержания здоровых параметров микроклимата в смарт-офисах SOK City установлены бризеры TION 3S и система очистки и обеззараживания воздуха TION ECO. Управление климатическим оборудованием происходит автоматически, что позволяет поддерживать на комфортных для работы значениях уровень углекислого газа, температуру и влажность, а также снижать риск перекрёстного инфицирования и распространения заболеваний, передающихся респираторным путем.

«Сертификация LEED позволяет системно подойти к вопросу организации офисного пространства, помогая одновременно оптимизировать расходы, снизить влияние на окружающую среду и при этом благотворно влиять на здоровье резидентов. Наша команда непрерывно ищет новые технологические решения, тестирует и внедряет самые передовые инженерные решения в мире», - сказал управляющий партнер сети смарт-офисов SOK Ирек Аллаяров.

Мирослав Поточны, генеральный директор группы компаний «Тион», отметил: «MagicAir.PRO – уникальный продукт, который появился благодаря партнёрству «Тион» и «Ситиэйр» с несколькими заказчиками, поэтому он соответствует потребности владельцев офисных и торговых пространств, заинтересованных в организации безопасной и здоровой воздушной среды».

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