«Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников

Розничная сеть «Магнит» создала виртуальную экскурсию для сотрудников по одному из крупнейших распределительных центров компании в стране. Ежегодно около 4,5 тыс. новых офисных работников ритейлера в разных регионах будут проходить адаптационный онлайн-тур по логистическому комплексу в Краснодаре. 3D-экскурсия заменит регулярные физические посещения распределительных центров и высвободит около 550 рабочих часов в год руководителей объектов.

Онлайн-тур ориентирован на внутренних пользователей, его создание заняло около 250 часов, включая съемки и разработку экскурсии. Виртуальное посещение основано на технологии Web3D: на веб-странице располагается интерактивное трехмерное пространство, в котором можно комфортно перемещаться с использованием элементов пользовательского интерфейса, осматривать окружение, возвращаться, изучать фотографии и слушать спикера-экскурсовода. Маршрут тура точно совпадает с реальным положением посетителя в точках, а качественно отснятые панорамы позволяют в деталях изучить окружающее пространство и объекты. Пользователи смогут посмотреть склад хранения продукции в естественных условиях, склад со встроенными холодильными камерами и камерами дозаривания бананов, склад непродовольственной продукции.

Логистический комплекс в Краснодаре площадью 67 тыс. кв. м. был открыт в 2015 г., он обслуживает более 1 тыс. магазинов в Краснодаре, Сочи и станице Каневской. В сутки распределительный центр обрабатывает примерно 3,4 тыс. тонн товаров: прием продукции и отгрузка в торговые точки. Комплекс имеет золотой сертификат экологического соответствия версии LEED v4 и является самым большим подобным объектом в России, получившим данный документ, а также единственным складом за всю историю LEED в стране, который сертифицировался в статусе действующего объекта.

Юлия Савкина, директор департамента по подбору и карьерному сопровождению розничной сети «Магнит», сказала: «Мы регулярно внедряем современные инструменты для адаптации и развития сотрудников. Качество знаний и оптимизация времени на их получение – одни из ключевых критериев эффективной работы персонала, поэтому мы запустили виртуальные экскурсии для максимально полного и быстрого погружения сотрудников в сферу их деятельности».

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Ранее «Магнит» запустил 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на официальном сайте розничной сети и доступны всем посетителям. Онлайн-прогулки позволяют побывать во всех форматах магазинов: у дома, супермаркете, «Магнит Косметик» и узнать особенности работы объектов.