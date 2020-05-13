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«Техносерв» оснастил видеоконференцсвязью тульский офис Tele2

Телеком Мобильная связь Интеграция Инфраструктура Маркет

«Техносерв», российский системный интегратор, выполнил новый этап проекта по развитию инфраструктуры видеоконференцсвязи оператора мобильной связи Tele2.

В рамках проекта «Техносерв», используя ранее разработанные проектные решения и опыт по оснащению переговорных помещений оператора, выполнил поставку, инсталляцию и пуско-наладку оборудования мультимедийного комплекса для переговорных комнат в тульском офисе компании Tele2. Также новая точка была интегрирована в существующую сеть ВКС оператора. Проект реализован на базе оборудования Polycom и Newline. Все технические работы были выполнены менее чем за неделю.

«Корпоративная видеоконференцсвязь сегодня является стандартным атрибутом ИТ-инфраструктуры для компаний, имеющих обширную филиальную сеть. Это технологическая база для поддержки эффективных коммуникаций между удаленными структурными подразделениями. Оснащение новой площадки Tele2 и включение ее в единую сеть ВКС оператора удалось провести в кратчайшие сроки благодаря предыдущему опыту сотрудничества, знанию особенностей инфраструктуры заказчика, а также высокому уровню экспертиза наших специалистов», – отметил Константин Патэ, начальник управления унифицированных коммуникаций и контакт-центров компании «Техносерв».

В 2019 г. «Техносерв» выполнил проект по оборудованию мультимедийными комплексами нового офиса Tele2 в Comcity. Специалисты интегратора организовали переезд мультимедийных систем нескольких переговорных комнат из одного из прежних офисов, а также в новых помещениях дополнительно было инсталлировано оборудование разного уровня сложности, вплоть до комплексов профессиональной видеоконференцсвязи.



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