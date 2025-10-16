Разделы

Ермаков Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.10.2025 Fix Price модернизирует магазины в Казахстане 1
02.02.2023 «Крок» модернизировал контакт-центр сервиса путешествий «Туту» 1
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
24.01.2018 В «Альфа-Банке» распознают документы клиентов за несколько секунд 1
25.12.2008 «Чусовской металлургический завод» перешел на Eset NOD32 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ермаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13896 2
Крок - Croc 1813 1
ESET - ESET Software 1145 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5209 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 413 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 64 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 96 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 62 1
Альфа-Банк 1848 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12054 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56039 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22666 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16876 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 214 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8173 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7686 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5444 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25347 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4225 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33411 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5268 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13452 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2778 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25372 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3686 1
Видеокамера - Camcorder 2313 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 463 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2849 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
Google Android 14550 1
Apple iOS 8165 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 219 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 1
Плясенко Павел 17 2
Перепонов Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154571 4
Россия - ПФО - Пензенская область 619 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2826 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1506 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25585 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50674 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6858 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5897 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 648 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393070, в очереди разбора - 732121.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

