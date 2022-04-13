Microsoft исправила раздражающую проблему в Windows 11, которую сама же и создала

Microsoft в разы упростила процесс установки браузера по умолчанию в Windows 11. Раньше нужно было выбирать приложение буквально для каждого интернет-файла, в противном случае он открывался бы в Edge. Пользователи и разработчики браузеров завалили Microsoft жалобами, после чего она уместила всю процедуру в нажатие одной кнопки. На решение этой проблемы ей потребовалось восемь месяцев.

Действительно полезное обновление

Корпорация Microsoft выпустила обязательное обновление с индексом KB5012599 для своей новой ОС Windows 11, исправляющее ряд проблем в работе системы. После установки этого апдейта Windows 11 перестанет мешать пользователям менять браузер по умолчанию.

У Microsoft есть браузер Edge, который пока не может похвастаться высокой популярностью, несмотря на то, что он встроен в Windows еще с лета 2015 г. На март 2022 г. его доля мирового рынка обозревателей находилась на уровне 4,05% (данные StatCounter). Это может быть вина Internet Explorer, предшественника Edge, который сама Microsoft признала небезопасным.

Microsoft всячески пытается привлечь внимание пользователей к Edge и даже мешает им менять браузер, установленный в Windows 11 по умолчанию. Например, в августе 2021 г. эта процедура, раньше занимавшая всего пару секунд и несколько кликов, растянулась во времени на несколько минут.

Выбор браузера по умолчанию в Windows 11. Так было

Microsoft заставила пользователей выбирать нужную программу для каждого расширения файла, так или иначе связанного с работой в интернете, а таких расширений могут быть десятки. Если забыть хотя бы про одно из них, то Windows 11 обязательно откроет его именно в Edge.

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Это вызывало негодование как самих пользователей, так и разработчиков других браузеров. Решать проблему Microsoft, однако же, не очень спешила – на это ей потребовалось целых восемь месяцев. Теперь в Windows 11 можно просто выбрать нужный браузер в настройках системы без дополнительных трудностей. Поначалу столь нужное упрощение появилось в опциональном обновлении KB5011563, вышедшем в конце марта 2022 г., от которого можно было отказаться. Что до нового патча KB5012599, то он обязателен к установке и будет встроен в систему так или иначе, если только не отключить автоматическое обновление при помощи сторонних программ, редактора реестра или внесения изменений в групповые политики.

Поиск с претензией на актуальность

Второе по важности нововведение, которое Microsoft встроила в пакет KB5012599, касается функции поиска. Она носит название Search Highlights (в русской локализации – «Основные моменты»).

За счет данного новшества функция поиска, размещенная на панели задач, отслеживает текущую дату и предлагает пользователям контент, напрямую связанный с ней. Например, если на тот или иной день запланировано важное событие (праздник или спортивное состязание), то поиск Windows 11 предложит информацию о нем.

Обновленный поиск

Пользователям корпоративных версий системы поиск будет выдавать важные контакты и недавно открытые файлы. Microsoft постаралась сделать так, чтобы новая функция не мешала работе с поиском и в целом с системой. Поэтому привязанный к дате контент отображается на экране, лишь когда пользователь активирует функцию поиска, но сам при этом ничего не ищет.

Самые важные уведомления

Третье масштабное обновление Windows 11 касается центра уведомлений. Теперь в нем есть функция одновременного отображения до трех всплывающих уведомлений, имеющих высокий приоритет.

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Изменение нацелено на тех пользователей, кто каждый день получает десятки уведомлений в используемых им программах под Windows 11. В общей сложности система будет отображать четыре уведомления одновременно – три с высоким приоритетом и одно с обычным.

Немного о Windows 11

Windows 11 представляет собой замену ОС Windows 10, вышедшей в конце июля 2015 г. Ее поддержка продлится до октября 2025 г., дает возможность не торопиться с переходом на новую систему.

Windows 11 отличается от Windows 10 , в основном, дизайном и некоторыми «фишками» интерфейса

Премьера Windows 11 состоялась в конце июня 2021 г., а первую ее стабильную сборку Microsoft выпустила в начале октября 2021 г. Глобальных отличий от своей предшественницы у Windows 11 нет, если не считать гораздо более высоких требований к «железу» компьютера. Новой системе нужны процессоры, вышедшие в 2017 г. или позднее, а также минимум 4 ГБ оперативной памяти. Немало требований у Windows 11 и к видеоподсистеме, плюс ей требуется как минимум 64-гигабайтный накопитель.

С момента анонса Windows 11 прошел почти год, но Microsoft, в марте 2022 г. ушедшая из России, до сих пор не объяснила пользователям, почему ее новая система столь требовательна к «железу». Результат вполне очевиден – по уровню популярности Windows 11 пока что уступает не только менее «прожорливой» Windows 10, но и даже Windows 7, хотя ее поддержка была прекращена еще в начале 2020 г.