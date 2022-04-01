План Microsoft по переводу всего мира на Windows 11 провалился. Система не нужна из-за диких требований к «железу»

Пользователи почти перестали переходить на Windows 11 с более ранних версий ОС Microsoft. Темпы роста ее популярности сильно просели, тогда как Windows 10 продолжает бить все рекорды. Эксперты связали это с чрезмерно завышенными требованиями Windows 11 к аппаратному наполнению ПК – не все пользователи могут позволить себе удовлетворяющий им компьютер или ноутбук.

Новое не всегда лучше старого

Рост числа пользователей ОС Windows 11 сильно замедлился, хотя с момента выхода первой ее стабильной сборки прошло всего полгода. Об этом говорит статистика сервиса AdDuplex. Согласно предоставленным данным, по итогам марта 2022 г. число ПК во все мире, работающих под управлением этой системы выросло лишь до 19,4% со дня начала ее распространения.

При этом следует учесть, что пользоваться Windows 11 можно было задолго до ее релиза, состоявшегося 5 октября 2021 г. Microsoft, которая в марте 2022 г. ушла из России, но потом решила без лишнего шума вернуться в страну, представила Windows 11 еще в июне 2021 г. При этом корпорация якобы случайно допустила утечку ранней сборки системы за неделю до официальной премьеры.

Мир еще не готов к переходу на Windows 11

Для примера, в том же марте 2022 г. доля пользователей ОС Windows 10 версии 21Н2 выросла на 28,5% с ноябрем 2021 г., когда Microsoft выпустила данный апдейт. При этом месяцем ранее этот показатель был равен 21%.

Причина лежит на поверхности

На основе полученных данных и того факта, что прирост количества ПК на базе Windows 11 сильно замедлился, сделали ряд выводов. В частности, они полагают, что компьютеры тех пользователей, которые могли бы обновиться до Windows 11 без каких-либо проблем, уже получили свежую операционку. Теперь, считают аналитики, дальнейший рост доли Windows 11 на мировом ПК-рынке будет напрямую зависеть темпов покупки пользователями новых ноутбуков и десктопов, которые будут соответствовать ее системным требованиям.

Другими словами, эксперты AdDuplex уверены, что причина низкой популярности Windows 11 среди пользователей кроется именно в ее завышенных требованиях к «железу». CNews писал об этом еще летом 2021 г., когда система еще была в разработке, но Microsoft не только не попыталась умерить «аппетиты» своей системы, но и постоянно закрывала найденные пользователями лазейки для ее установки на несовместимые компьютеры.

В декабре 2021 года доля Windows 11 на общемировом рынке была совсем крошечной

В действительности, Windows 11 представляет собой лишь немного улучшенную Windows 10, которая вышла в июле 2015 г. Для стабильной работы Windows 10 хватит 2 ГБ оперативной памяти, свободных 20 ГБ на накопителе и почти любого процессора, выпущенного с начала XXI века.

Windows 11 нужно, чтобы в ПК обязательно было минимум 4 ГБ оперативной памяти, а объем свободного пространства составлял 64 ГБ или больше. Это сразу отсекает пользователей, у которых в планшете, компьютере или ноутбуке стоит 64-гигабайтный накопитель, поскольку если системе нужен такой объем, то сам винчестер или SSD-драйв должен вмещать хотя бы 80 ГБ, чтобы осталось хоть немного места под пользовательские файлы. На сайте Microsoft «прожорливость» Windows 11 в отношении дискового пространства объясняется так: «Для загрузки обновлений и работы определенных функций может потребоваться дополнительное место в хранилище».

В марте 2022 года ситуация почти не поменялась

Но больше всего проблем вызывает совместимость процессоров. Windows 11 работает минимум с Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake), вышедшими в конце 2017 г. Более старые CPU ей уже не подходят. То же касается и чипов AMD – новой системе Microsoft нужны хотя бы Ryzen серии 2000, вышедшие одновременно с Coffee Lake. Также в системе есть поддержка незначительного числа ARM-процессоров, но устройств на их основе на рынке совсем немного.

Неутешительный итог

Осенью 2021 г. Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК, но взамен отключила для них возможность получения обновлений и патчей. Позже в системе появилась «метка позора», постоянно напоминающая пользователю, что ее компьютер староват для этой системы. CNews писал, что удалить метку можно, хотя для этого и придется править системный реестр.

Большинство россиян Windows 11 не интересует

Все это происходит на фоне общемирового дефицита микросхем и процессоров, который длится больше года, вследствие чего компьютеры, комплектующие и ноутбуки стоят сравнительно дорого. Из-за этого не все пользователи могут позволить себе апгрейд ПК. В особенности это теперь касается россиян. В марте 2022 г. курс рубля побил все ранее установленные рекорды падения, Россия оказалась под исторически большим количеством санкций, а производители «железа», те же AMD и Intel, спешно покинули страну.

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Как итог, в марте 2022 г. доля Windows 11 в России находилась на уровне 3,88% против 23,22% у Windows 7, вышедшей 13 лет назад, и 64,68% у Windows 10 (данные StatCounter). Даже у нелюбимой подавляющим большинство пользователей Windows 8.1 доля российского рынка составляет 5,13%.

На мировом рынке ситуация немного иная, но все же Windows 11 еще очень далеко до первого места. В марте 2022 г. она была на третьей строчке по популярности (8,47%) после Windows 7 (12,11%) и Windows 10 (74,81%).

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Остается добавить, что Microsoft обещает выпускать обновления для Windows 10 до 14 октября 2025 г. Таким образом, пользователи, не желающие переходить на Windows 11, могут отложить это еще минимум на два с половиной года.