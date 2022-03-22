Windows 11 начинает безжалостно клеймить «меткой позора» пользователей старых ПК. Как с этим бороться

Пользователи, по тем или иным причинам не имеющие возможности купить новый ПК или ноутбук, в скором будущем увидят на рабочем столе Windows 11 пометку о несовместимости их компьютеров с операционкой. Удалить ее можно будет лишь через редактор реестра.

Microsoft не любит старые компьютеры

Многие пользователи в обозримом будущем могут увидеть на рабочем столе своих ПК под управлением новой Windows 11 пометку, что их компьютер не соответствует требованиям операционной системы. Эту метку Microsoft готовится добавить в стабильную сборку своей ОС, пишет портал Windows Latest. На 22 марта 2022 г. она входила в состав одной из наиболее актуальных бета-версий системы с индексом 22000.588.

В планы Microsoft не входит «клеймение» пользователей из какой-либо конкретной страны, хотя в марте 2022 г. она приостановила свою деятельность на территории страны. Метку о несовместимости «железа» с Windows 11 увидят пользователи всех стран, включая США и Великобританию.

Та самая метка. Пока что безобидная, но неприятная

С другой стороны, вероятность того, что российских пользователей это затронет в числе первых, высока. В настоящее время россияне, в большинстве своем, не могут позволить себе обновить ПК или купить новый современный ноутбук по ряду экономических причин. Это напрямую связано с обвалом курса рубля, который повлек за собой рост цен. Кроме того, один из крупнейших игроков российского рынка ПК вот-вот остановит уже остановил свой бизнес в России, а компании AMD и Intel прекратили поставки своих процессоров в страну.

Метку увидят все

Сообщение о том, что компьютер пользователя не соответствует требованиям ОС Windows 11, Microsoft разместит в правом нижнем углу рабочего стола, непосредственно над часами. Избавиться от нее стандартными средствами не представляется возможным.

Сообщение о несовместимости в «Параметрах»

Впервые о планах Microsoft по добавлению этой «функции» в свою систему стало известно еще в феврале 2022 г. По всей видимости, она должна побудить пользователей как можно скорее обновить свое «железо», частично или полностью.

Упоминание о «древности» компьютера софтверный гигант разместит еще и в меню «Параметры». Его Microsoft продвигает в качестве замены «Панели управления» еще со времен Windows 10.

Комбо из двух меток

Пока что водяной знак и пометка в «Параметрах» никак не влияют на работу самой системы или сторонних программ и видеоигр. Другими словами, это просто уведомление, но не исключено, что в будущем к этой метке «прикрутят» новые блокирующие функции.

Найден путь обхода

В настоящее время существует три гарантированно работающих способа избавиться от новой метки Microsoft. Первый подразумевает крупные траты на покупку нового «железа», что в нынешних российских реалиях приемлемо не для всех.

Также можно отказаться от перехода на Windows 11 и остаться на Windows 10, тем более, что между этими системами не так уж много различий. Поддержку Windows 10 Microsoft прекратит лишь в октябре 2025 г.

Как отключить метку о несовместимости в Windows 11

Третий способ заключается в правке реестра системы. Он позволяет полностью отключить все упоминания о несовместимости «железа» с Windows 11 и выполняется за пару минут.

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На ПК под управлением Windows 11 нужно открыть редактор реестра – для этого в меню «Выполнить» нужно ввести команду regedit.

В открывшемся окне редактора нужно открыть раздел HKEY_CURRENT_USER, после чего перейти Control Panel. В нем должен быть подраздел UnsupportedHardwareNotificationCache. Если такого нет, его необходимо создать вручную. Далее в нем нужно создать параметр DWORD (32 бита) под названием SV2 и установить на нем значение 0. Далее нужно будет перезагрузить ПК, после чего все уведомления о несовместимости исчезнут.

Насколько требовательна Windows 11

По умолчанию Windows 11 для работы нужны хотя бы 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. В 2022 г. этим параметрам соответствует большинство ПК.

Также системе нужны модуль безопасности TPM 2.0, который есть уже далеко не во всех использующихся в настоящее время компьютерах. Также в них может не быть видеокарты с поддержкой DirectX 12, а она Windows 11 тоже необходима.

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Но больше всего вопросов вызывает избирательность системы по части процессоров. Ей нужны Intel Core не ниже восьмого поколения или AMD Ryzen не старше серии 2000. Все те, кто пользуется более ранними CPU, окажутся в числе тех, кто получит метку о несовместимости.

Поначалу Microsoft и вовсе не хотела, чтобы ее новую систему ставили на старые компьютеры, и всячески с этим боролась. Но в сентябре 2021 г. она решила не быть столь категоричной и убрать это ограничение. Теперь Windows 11 можно легально и без ухищрений ставить на древние ПК, но Microsoft пообещала лишить таких пользователей обновлений системы.